Le fil infos :

- Dans une interview accordée au site néerlandais AD Sportwereld, Luuk de Jong a déclaré qu'il ne voulait pas quitter le Barça cet hiver. "Je ne veux plus changer de ville maintenant. Même si je devais redevenir remplaçant, je pourrais toujours être précieux", a-t-il expliqué, lui qui est arrivé de Séville cet été. D'autant que le Néerlandais s'est montré décisif ces dernières semaines avec trois buts lors de ses trois derniers matchs.

- Les négociations sont toujours en cours du côté de Tottenham pour signer Adama Traoré cet hiver selon Fabrizio Romano. Néanmoins, aucun accord n'a été trouvé entre les Spurs et Wolverhampton pour le moment.

- C'est officiel, Cameron Puertas signe à l'Union saint-gilloise. Plus d'infos ici.

- Selon Marca, le Real Madrid serait à la recherche de plusieurs talents pour renforcer son effectif à moindre coup et ansi rivaliser avec les équipes les plus riches sur le plan européen. Ainsi Aurélien Tchouameni (21 ans, Monaco), Jude Bellingham (18 ans, Borussia Dortmund), Ryan Gravenberch (19 ans, Ajax), Wesley Fofana (21 ans, Leicester), et Florian Wirtz (19 ans, Bayer Leverkusen) sont la cible du club madrilène selon le journal espagnol, qui précise cependant que le Real n'a pas abandonné les dossiers Mbappé et Haaland.

- Chelsea aimerait récupérer Emerson, actuellement en prêt à Lyon. Mais les Gones ne sont pas chaud de perdre leur arrière gauche et veulent le garder jusqu'en fin de saison. Les Lyonnais ont refusé une compensation de 4 millions € des Blues selon Fabrizio Romano.

- Francis Amuzu suscite l'intérêt à l'étranger, dont Marseille et un club de Bundesliga. Mais Kompany ne souhaite pas le laisser partir cet hiver, lui qui est décisif toutes les 139 minutes avec les Mauves cette saison. Dans le même temps, L'Équipe annonce que l'OGC Nice est très intéressé par le rapide ailier. Plus d'infos ici.

- Manchester City serait sur le point de signer la pépite argentine Julian Alvarez (21 ans) selon le journal Olé. Les Mancuniens débourseraient 18 millions d'euros pour le joueur évoluant au River Plate et qui devrait y finir la saison sous forme de prêt.

- Le jeune Mehssatou quitte Anderlecht avec effet immédiat pour se diriger vers Courtrai. Alors qu'il avait signé à Courtrai à partir de juillet prochain, le latéral quitte Neerpede six mois plus tôt. Découvrez pourquoi en cliquant ici.

- Le milieu de terrain Cameron Puertas est en passe de signer à l'Union saint-gilloise. Formé à Lausanne, le joueur de 23 ans a passé ses tests médicaux ce vendredi. L'Union va payer 1,2 million € pour s'attacher les services de l'Hispano-suisse.

- À Bruges, le mercato a été très calme pour le moment. Mais les Blauw-Zwart sont tout de même à la recherche de l'une ou l'autre belle opportunité. Outre l'arrivée possible du Danois Skov Olsen, les Brugeois ont également approché un jeune gardien américain. Pour connaître son identité, cliquez ici.

- Malgré les nombreuses arrivées en début de mercato, le Standard ne compte pas s'arrêter là. Mais pour pouvoir recruter l'un ou l'autre joueur, les Rouches vont d'abord devoir dégraisser. Plus d'infos ici.