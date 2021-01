Le fil info :

Les infos du matin:

© D.R.

© D.R.

© D.R.

© D.R.

© D.R.

© D.R.

© D.R.

devrait arriver aujourd'hui à Anderlecht. Plus d'informations ici - C'était dans l'air et c'est désormais officiel :quitte le FC Bruges pour rejoindre l'AS Monaco. Retrouvez toutes les informations du transfert ici se rapproche d'Arsenal. Selon, le jeune Norvégien devrait rejoindre lesjusqu'à la fin de la saison sous forme de prêt.- Mikel Arteta veut recruter un nouveau back gauche selon le. Après le départ de Kolasinac, Kieran Tierney est le seul back gauche de formation au sein de l'effectif londonien.- Séville suivrait le cas deselon. L'Atalanta est prêt à laisser partir son joyau argentin après des problèmes avec son entraîneur, Gian Piero Gasperini.veut aller au Barça. En fin de contrat cet été, le Néerlandais n'aurait qu'une idée pour son avenir selon: rejoindre le FC Barcelone.- L'Inter très clair sur le cas deselon Fabrizio Romano. Le journaliste explique que le club milanais a été très clair avec Leicester et Tottenham : s'ils veulent récupérer le Danois en prêt, ils devront payer l'intégralité de son salaire soit 4 millions d'euros nets. Manchester United n'aurait pas fait d'offre. Leprécise que Leicester est bien intéressé mais ne voudrait pas payer ce salaire important.aimerait revenir à la Juventus selon Nicolò Schira. De retour en pleine forme avec Manchester United, le Français n'a plus qu'un an et demi de contrat en Angleterre.va passer sa visite médicale avec le Milan AC selon. Le défenseur anglais sera prêté par Chelsea avec une option d'achat.- Le Bayern aimerait recruter. Dans une interview à, Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern a avoué que le club bavarois s'intéressait au défenseur français. Celui-ci possèderait une clause libératoire de "seulement" 50 millions, ce qui devrait faire venir de nombreux clubs à la table des négociations.est officiellement marseillais. L'attaquant polonais est prêté à Marseille par Naples avec option d'achat.proche de la sortie. Pas dans les plans de Villas-Boas, l'attaquant de 32 ans serait proche d'un accord avec Marseille pour quitter le club et rejoindre l'Aris Salonique, quatrième du championnat grec.va commencer sa carrière de coach. La légende ivoirienne va rejoindre le staff de l'Olympic Donetsk selon