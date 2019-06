Les infos du jour

- 12h38: L'Atletico Madrid voudrait attirer Hector Bellerin dans la capitale espagnole. A la recherche d'un latéral droit, les Clochoneros espèrent convaincre Arsenal de le laisser partir en incluant Vitolo dans la transaction.





- 10h35: Manchester United envisage de conserver Alexis Sanchez dans ses rangs, selon The Times. Les Red Devils s'y seraient résigné étant donné le peu d'intérêts de la part d'autres formations.





De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...- 9h55: le Daily Express affirme que Liverpool est entré dans la course au recrutement de. Peu en réussite au Barça, le Brésilien pourrait voir un retour au bercail d'un bon oeil.- 9h35: le Daily Star affirme qu'Ole Gunnar Solskjaer a donné son accord à ses dirigeants pour laisser filerchez le club le plus offrant. Voilà qui pourrait débloquer le dossier.- 9h10: selon le Daily Mirror, Tottenham serait prêt à laisser filerau Real Madrid. Enfin, à une condition... les Spurs seraient très intéressés par Marco Asensio. Voilà un beau dilemme pour Zizou.- 9h00:a été tout proche du Barça, puis du PSG, ces dernières semaines. Mais selon la presse néerlandaise, il est désormais à deux doigts de rejoindre la Juventus. La presse italienne dévoile d'ailleurs les mêmes informations: le joueur semble privilégier la Vieille Dame, où il touchera un salaire annuel estimé entre 15 et 20 millions d'euros. L'indemnité du transfert ? 70 millions. Les négociations vont se poursuivre ce week-end... Sky in Italy confirme que le joueur aurait donné sa préférence au club italien. Les négociations formelles auraient débuté avec l'Ajax.- 8h40:, qui n'est pas un premier choix au PSG, intéresse Leipzig, selon L'Equipe. La valeur du joueur tourne autour des 15 millions d'euros.- 8h30:pensait partir d'Anderlecht cet été puisqu’il n’avait pas encore reçu sa chance et qu’il n’a plus qu’un an de contrat mais Kompany et Arnesen tiennent à le conserver. S’il parvient enfin à être débarrassé de ses pépins physiques, il peut apporter quelque chose, notamment grâce à sa vitesse.- 8h15: Après avoir officialisé sa 4e recrue en la personne d'Aleksandar Boljevic, le Standard va en faire de même pour un 5e renfort...