Comme chaque été, notre journal du mercato est de retour ! En attendant notre chat interactif qui animera les heures les plus chaudes de cette fenêtre de transferts, retrouvez chaque jour l'essentiel des infos mercato dans notre live. Si vous avez manqué les nouvelles d'hier, il n'est pas trop tard pour les consulter.

- 08h30: Voici une information à prendre avec des pincettes. Selon des informations du Bild, Newcastle s'intéresserait à Thorgan Hazard. Cependant, pas certain que cela soit réalité. En mars, ce même journal avait déjà annoncé que le joueur serait sur le départ. En conférence de presse, il avait balayé ces rumeurs d'un revers de la main. "Il ne faut pas toujours lire les journaux, parfois c’est mieux", avait-il coupé. Le BVB demanderait 15 millions d'euros pour son joueur de 29 ans selon le journal.

- 08h25: Arsenal ne s'arrête plus ! Sky confirme que les Gunners veulent s'offrir Raphinha. L'ailier de Leeds n'a plus que deux ans de contrat et ne prolongera pas. Les Peacocks espèrent environ 60 millions d'euros pour leur ailier. Une somme qui ne refroidirait pas les ardeurs des Londoniens. Après Fabian Vieira, Arsenal continue donc son marché !

- 08h20: Takumi Minamino va signer à Monaco annonce L'Equipe. Il s'agit du premier transfert estival de Philippe Clément. L'attaquant de Liverpool va s'engager pour environ 15 millions d'euros (bonus compris) sur le Rocher. Après avoir récupéré 80 briques pour Tchouameni (même si 20% revient à son club formateur Bordeaux) et 35 millions d'euros lors de la prolongation de Mbappé, les Monégasques ont de la ressource pour ce mercato.

- 08h15: Arsenal et Newcastle se disputent le milieu de terrain de Naples Fabian Ruiz ! Le Corriere dello Sport annonce que les Gunners sont même en pôle pour obtenir la signature du joueur. Après Marquinhos, Matt Turner et, surtout, Fabio Vieira, les Londoniens réalisent un début de mercato agressif.

- 8h10: Antwerp: Johannes Eggestein quitte le Great Old pour St. Pauli (D2 allemande). L’attaquant était passé du Werder Brême à l’Antwerp en août 2021, mais n’a jamais réussi à percer au Bosuil.

- 08h00: Qui est Sebastian Esposito, l'attaquant qui doit faire oublier Zirkzee et Kouamé?

- 07h45 : Le Bayern Munich et l'Inter Milan animent ce début de mercato !

- 7h30: Lukaku et l'Inter Milan, c'est fait !