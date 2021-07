Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R.

- Un jeune joueur du Standard est prêté au MVV Maastricht, découvrez ici de qui il s'agit.

-Transfert record pour le Club de Bruges, Odilon Kossounou vers Leverkusen pour 30 millions d'euros, plus d'infos ici.

- Seraing et Gérald Kilota ont trouvé un accord, tous les détails ici.

- L'Algérien Adem Zorgane est enfin arrivé sur le sol belge mercredi en fin de journée. Un soulagement pour le milieu de terrain carolo resté coincé plusieurs semaines dans son pays pour des soucis administratifs.

- Kristoffer Olsson s'est engagé à Anderlecht, Un joueur a découvrir ici.

- Selon nos informations, le Standard et Ostende ne parviennent pas à trouver un accord pour Abdoul Tapsoba. Plus d'infos ici.

© D.R.

- Le milieu de terrain du Bayern Munich,, serait le potentiel remplaçant de Paul Pogba à Manchester United, rapporte le

- Selon le Daily Mail et Sky Sports, Leon Bailey de Leverkusen serait ciblé par Aston Villa.

- Un nouveau Diable sur le départ ? Découvrez ici, quel joueur belge pourrait quitter l'Allemagne.

© D.R.

- Liverpool aurait désigné l'attaquant de West Hamcomme une priorité nous rapporte. Avant ça, les Reds devraient se séparer d'un élément offensif.

- Arsenal serait prêt à inclure Ainsley Maitland-Niles dans un accord avec Leicester pour attirer James Maddison au club, selon le Daily Mirror.

- Kristoffer Ajer a définitivement quitté le Celtic pour rejoindre Brentford pour un peu plus de 13,5 millions d'euros. Il devient le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club.

- Sheffield United aurait affirmé à Arsenal qu'il devrait augmenter son offre pour le gardien anglais Aaron Ramsdale. Sheffield a fixé le prix de son portier à un peu plus de 32 millions d'euros d'après The Times.

© D.R.

- Selon des informations du, Chelsea envisagerait l'idée de ramenerdu Real Madrid à Londres cet été.

- Le Daily Express nous informe que le FC Barcelone se préparerait à faire une offre pour le milieu de terrain de Lille, Renato Sanches.

- L'Equipe affirme qu'Antoine Griezmann envisagerait un retour à l'Atletico Madrid. Diego Simeone aurait déclaré à AS qu'il ne souhaitait pas voir le départ de Saul Niguez et aurait fait comprendre qu'il ne souhaitait pas vraiment l'arrivée de l'attaquant français.

© D.R.

rapporte que l'intérêt du PSG pourgrandit. Le club français aurait besoin de vendre des joueurs pour financer un éventuel accord.

- Mamadou Sakho serait de plus en plus proche d'un retour en Ligue 1. Selon L'Equipe et le Midi-Libre, le défenseur serait attendu dans les prochains jours à Montpellier, pour signer son contrat avec le MHSC.

- La reprise de Bordeaux par Gérard Lopez n'est pas encore actée mais le Luxembourgeois aurait ciblé, à en croire les informations de L'Equipe, quatre entraîneurs pour reprendre l'équipe. Il s'agit de Lucien Favre passé par le Borussia Dortmund notamment, de l'ancien entraîneur de Reims David Guion, du sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic et enfin de Joao Sacramento.

© D.R.

- Selon le, Chelsea aurait enquêté surde Sassuolo.

- L'Inter a officialisé le départ d'Henrique Dalbert vers Cagliari. L'ailier brésilien débarque en Sardaigne en prêt jusqu'au 30 juin 2022 avec droit de rachat.

- Nouveaux contacts entre l'AC Milan et Manchester United pour Diogo Dalot, d'après les infos de Sky Italia. Des négociations seraient en cours pour une nouvelle offre de prêt avec droit de remboursement.

© D.R.

va reprendre les rênes des Oranjes d'après les informations de. Louis van Gaal sort de sa retraite à 69 ans pour reprendre l'équipe nationale des Pays-Bas. Toutefois, il ne devrait pas s'éterniser, selon le média néerlandais, la fédération souhaiterait que son assistant Henk Fraser reprenne l'équipe après la Coupe du Monde 2022.

- Le Celtic a annoncé la signature du défenseur suédois Carl Starfelt.

- Stryger Larsen pourrait bientôt rejoindre le Galatasaray d'après La Gazetta dello Sport. Les Turcs avancent rapidement avec l'ailier danois de l'Udinese et son agent. Le Gala aurait proposé 4 millions pour Stryger Larsen alors que l'Udinese en demande 6.