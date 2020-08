Journal du mercato (22/08): Batshuayi peut compter sur au moins deux prétendants ! Mercato N. Ch. Pour tout connaître sur l'actualité du mercato, les rumeurs, les officialisations, le journal du mercato est le rendez-vous incontournable pour ne rien manquer. © Belga

Le fil info: - 12h20: selon le Daily Express, Michy Batshuayi peut compter sur quelques prétendants malgré son manque de temps de jeu cette saison. Leeds (et Marcelo Bielsa, qui l'a connu à Marseille) ainsi que l'Atalanta auraient notamment pris leurs renseignements. Il faut dire que le Diable pourrait être une bonne affaire, au vu de sa cote à la baisse et de sa fin de contrat dans un an...



- 11h40: selon The Athletic, Ben Chilwell va quitter Leicester pour Chelsea dans les prochaines heures. Un transfert du back gauche pour plus de 50 millions d'euros est sur le point d'être bouclé.



- 11h35: selon Telefoot, le Stade Rennais, qui sera en Champions League cette saison, est sur le point de s'offrir Islam Slimani. L'attaquant algérien appartient à Leicester mais a fait des étincelles à Monaco, où il était prêté la saison dernière.



- 11h10: ESPN rapporte que Frank Lampard insiste auprès de sa direction pour faire venir Kai Havertz à Chelsea rapidement. Histoire que le prodige puisse effectuer la pré-saison avec ses nouvelles couleurs. Et il s'agit aussi de respecter la "deadline" fixée par le Bayer Leverkusen, qui souhaite qu'un éventuel départ de sa star soit bouclé avant le 28 août.



- 10h50: le Daily Star annonce que Chelsea, qui cherche toujours un gardien pour concurrencer le décevant Kepa Arrizabalaga, s'intéresserait à Mike Maignan (Lille).



- 10h30: mauvaise nouvelle pour Jan Vertonghen. Son nouveau club peine à boucler le dossier Edinson Cavani. L'Uruguayen serait pourtant un renfort de choix pour l'attaque de Benfica. Mais il semble que le joueur ait des exigences trop élevées, si l'on en croit le quotidien portugais Record.