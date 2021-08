Journal du mercato (22/08): le Real prépare une offre pour Mbappé ! Mercato N. Ch. Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. © Belga

Le fil info: - 12h05: Bernardo Silva intéresse le Milan AC, selon le Daily Star ! Lié à Manchester City jusqu'en 2025, l'international portugais pourrait faire l'objet d'une offre de plus de 50 millions d'euros. Un montant qui semble un peu juste sur papier mais qui aurait le mérite d'apporter les fonds nécessaires à la signature d'Harry Kane...



- 11h35: le journaliste Fabrizio Romano affirme que Pietro Pellegri (Monaco) est sur le point de rejoindre le Milan AC. Une transaction sous la forme d'un prêt payant d'un million d'euros assorti d'une option d'achat à 6 millions.



- 11h25: le quotidien espagnol AS l'affirme: le Real Madrid va lancer une offensive le... 30 août pour Kylian Mbappé, qui est à un an de la fin de son contrat. Selon le média espagnol, Mbappé a été blessé par la mise sous pression de son président ("Il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'a plus d'excuse") tandis que Karim Benzema fait le forcing auprès de son équipier chez les Bleus pour le faire venir à Madrid. Une enveloppe entre 130 et 170 millions d'euros est en préparation du côté de Madrid pour tenter de faire signer Mbappé juste avant la trêve internationale.



- 10h30: le Sunday Mirror affirme que Tottenham réclame 175 millions d'euros pour Harry Kane. Manchester City, qui a fait une offre d'un peu moins de 120 millions d'euros, est donc encore loin du compte. Le quotidien britannique parle d'un écart de 58 millions qui pourrait être difficile à combler en une semaine de négociations...



- 10h20: Valence espère recruter Marcos André, l'attaquant de Valladolid. Le plan B se nomme Keita Baldé (Monaco), également suivi par Watford et Fenerbahçe selon le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio.



- 10h00: Jordan Henderson est sur le point de prolonger son contrat avec Liverpool jusqu'en 2024, selon The Athletic.