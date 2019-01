Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique, où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

14h04 : Un joueur de Leeds intéresse la Premier League : Jack Clarke est courtisé par Tottenham et Southampton selon Sky Sports. Le jeune anglais de 18 ans a disputé 13 rencontres pour deux buts et deux passes décisives. Leeds, emmené par Marcelo Bielsa, est toujours leader de Chiamponship (D2 anglaise).

- 13h58 : Un retour prévu à l'Atlético Madrid : Andre Moreira était parti en prêt à Aston Villa. En Chiamponship, (D2 anglaise), il n'aura jamais trouvé sa place (2 matchs de coupes uniquement).

- 13h53 : Everton fait de la résistance pour Gueye : Sky Sports pense que Everton ne lâchera pas son milieu de terrain lors de cette fenêtre de transfert. Le PSG tente de faire le forcing pour obtenir le joueur de 29 ans et aurait formulé une offre de 30 millions d'euros (voir plus bas).

- 13h37 : Un autre cadre du Real vers la Juve ? Après Cristiano Ronaldo, Marcelo rejoindra-t-il son ancien coéquipier à la Juventus? Selon Tuttosport, le Brésilien aurait demandé à ses dirigeants de le laisser filer si les Turinois toquaient à sa porte. Le latéral gauche a passé les deux derniers matchs de championnat sur le banc du Real Madrid.

- 13h28 : Le président de Naples dément pour Allan ! Aurelio de Laurentiis a été interrogé par RMC à propos d'une éventuelle offre du PSG pour Allan: "Je n'ai pas reçu d'offre. Nous sommes très amis, les deux clubs se parlent toujours pour d'autres occasions. S'il y a une occasion, on verra." Sky Italy annonçait une offre du club francilien de 80 millions d'euros (+bonus) pour le milieu brésilien.

- 13h18 : Un intérêt de Dortmund pour un ailier ! Wilfried Zaha intéresse activement le club d'Axel Witsel. Le joueur de Crystal Palace est évalué à 50 millions. Après le départ de Pulisic pour Chelsea, Dortmund cherche à remplacer son jeune américain et pourrait se jeter sur l'Anglais de 26 ans selon Bild. Il serait en concurrence avec Thorgan Hazard pour reprendre le flambeau !

Les infos du matin

© D.R. - Michael Verschueren a fait le point sur le mercato... Plus d'infos ici !

- Benavente va laisser un vide énorme à Charleroi. Voici pourquoi...

- Nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, Gand tient son troisième transfert de l'hiver, Roman Bezus va signer à Gand pour un million d'euros.

- Dans le sens des départs, la Gantoise prête Franko Andrijasevic à Waasland Beveren. Le joueur Croate de 27 ans est le joueur le plus cher de l'histoire de Gand (4.25 millions en 2017).

© D.R. - Arsenal ne serait pas contre laisser partir Aaron Ramsey dès janvier à la Juve s'ils parviennent à signer Denis Suarez ET James Rodriguez selon The Independant. Pour d'autres médias anglais, l'opération semble mal partie car les Gunners ne s'entendent pas avec Barcelone sur l'option d'achat inclue dans le futur contrat de Suarez. Rodriguez voudrait, lui, terminer ce qu'il a commencé au Bayern avant de considérer les différentes options qui s'offrent à lui cet été.

- Manchester United ne laissera pas filer son défenseur Eric Bailly pour un autre club de Premier League selon le Daily Mail. Le club était disposé à prêter le joueur pour 6 mois afin qu'il se relance. Arsenal avait montré son intérêt et désirait une location avec une option d'achat pour l'été.

- Eliaquim Mangala se cherche un nouvel employeur. C'est Pep Guardiola qui l'a annoncé en conférence de presse: "Mangala ne va pas jouer. Il s’est entraîné avec nous ces derniers jours. Je ne sais pas où en est la situation avec son transfert. S’il ne part pas, il restera avec nous".

© D.R. - L'information avait fuité dans le journal L'Equipe, Benjamin Pavard pourrait se diriger vers le Bayern Munich dès ce mercato hivernal. L'un des dirigeants de Stuttgart, Michael Reschke, a tenu à démentir la rumeur pour le média AZ: "Benjamin va rester avec nous. Un départ hivernal n’est pas du tout à l’ordre du jour." Voilà qui a le mérite d'être clair !

© D.R. - Frenkie De Jong (Ajax Amsterdam) aurait choisi le FC Barcelone, selon les médias hollandais ! De Telegraaf annonçait il y a quelques jours que le PSG avait la préférence du joueur. Mais suite à une ultime réunion entre l'entourage du milieu et les dirigeants du Barça, De Jong aurait finalement opté pour les Blaugranas. Finalement, le président du Barça aurait allongé son offre de 75 à 90 millions d'euros pour la pépite ! Le gros coup du mercato si cela s'avère vrai.

- The Sun annonce que Paulo Dybala pourrait signer pour le Real Madrid cet été. La somme évoquée serait de 100 millions d'euros. Des informations à prendre avec des pincettes...

© D.R. - Et si Monchi quittait déjà la capitale italienne? The Independant annonce que l'ancien directeur technique du FC Séville pourrait débarquer à Arsenal. Les Gunners viennent de perdre Sven Mislintat et pourrait être tenté d'approcher le technicien espagnol.

- Krzysztof Piatek devrait passer sa visite médicale dès ce matin. Il est arrivé hier soir à Milan selon la Gazzetta dello Sport. Ses émoluments atteindront deux millions d'euros par an. Son transfert a coûté entre 35 et 40 millions d'euros. Très bonne plus-value pour le Genoa qui l'avait acheté 4 millions d'euros il y a 6 mois. La voie est libre pour Gonzalo Higuain à Chelsea !

© D.R. - Idrissa Gueye à Paris, ça sent bon ! Selon L'Equipe, Pini Zahavi a été mandaté dans ce dossier afin que les négociations avancent. Les dirigeants se montrent confiants pour une issue positive de ce dossier compliqué. Les Parisiens espèrent régler l'affaire pour 30 à 35 millions d'euros.

- RMC Sport annonce que Mario Balotelli est arrivé à Marseille ce matin. Il paraphera ensuite un contrat de 6 mois avec un salaire de 4 millions d'euros brut ainsi que différentes primes liées à ses performances.