Comme chaque été, notre journal du mercato est de retour ! En attendant notre chat interactif qui animera les heures les plus chaudes de cette fenêtre de transferts, retrouvez chaque jour l'essentiel des infos mercato dans notre live. Si vous avez manqué les nouvelles d'hier, vous pouvez les consulter ici.

Le fil info :

- 8h55 : Bas Dost de retour aux Pays-bas ? L'attaquant, qui n'a pas été prolongé par Bruges devrait retourner dans son pays la saison prochaine. Si le FC Emmen était un temps intéressé, le Néerlandais privilégierait une autre piste selon le Nieuwsblad : le FC Utrecht. Les deux parties sont actuellement en train de négocier un contrat.

- 8h50 : La Salernitana veut du lourd pour la saison prochaine. Après avoir assuré son maintien in extremis en Serie A, le club de Campanie veut attirer plusieurs grands noms. Selon le Corriere dello Sport, un contrat a été proposé à Edinson Cavani, laissé libre par Manchester United. Une autre piste sérieuse mène à Arkadiusz Milik. Le Polonais n'est plus en odeur de sainteté à Marseille et devrait quitter le club cet été. La Salernitana n'est pas le seul club intéressé puisque Nantes s'est également positionné.

- 8h30 : Zinédine Zidane futur sélectionneur de l'équipe de France ? Assuré de ne pas devenir le prochain entraîneur du PSG, le Français n'a pas caché son envie de devenir un jour sélectionneur des Bleus. "Quand ? Cela ne dépend pas de moi, mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France", a-t-il assuré à nos confrères. Didier Deschamps, critiqué après le rassemblement du mois de juin, restera en place jusqu'à la Coupe du monde 2022 au moins.

- 8h25 : Neymar va bientôt voir son contrat automatiquement prolongé au PSG. Si le club parisien voulait se séparer du Brésilien, il sera désormais très difficile de le faire partir. L'Équipe explique que le contrat de Neymar sera automatiquement prolongé le 1er juillet prochain jusqu'en juin 2027. Le principal intéressé à, en outre, déjà fait savoir à maintes reprises qu'il ne comptait pas quitter le club français cet été, repoussant les avances de Newcastle notamment.

- 8h20 : Newcastle est tout proche d'accueillir son nouveau gardien en la personne de Nick Pope. Cette probable arrivée pallie au départ avancé de Sam Johnstone, annoncé du côté de Crystal Palace. L'Anglais devrait passer sa visite médicale ce jeudi avec les Magpies et signer son contrat dans la foulée.

- 8h15 : Christophe Galtier se rapproche de plus en plus du PSG. L'entraîneur de Nice devrait bel et bien succéder à Mauricio Pochettino. Les deux parties ont trouvé un accord ces dernières heures sur un contrat de deux saisons plus une en option selon L'Équipe. Selon nos confrères, le Français devrait touché un salaire inférieur à son prédécesseur.

