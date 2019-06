Les infos du jour

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...- 10h15: les informations concernantvont dans tous les sens. Et ce n'est pas le départ du PSG de son fidèle lieutenant Dani Alves qui va calmer les choses. Cette fois, le Sunday Times annonce que le FC Barcelone est prêt à mettre 100 millions d'euros et Philippe Coutinho sur la table, pour faire revenir sa pépite brésilienne.- 10h: Tuttosport l'annonce:va rejoindre la Juventus dans les prochaines heures. Un accord total a été trouvé et le banni du PSG touchera 7 millions d'euros par an pendant cinq ans, à Turin.- 9h50:était l'homme fort de Lille, cette saison. L'ailier ivoirien du Losc a explosé et dispose d'un bon de sortie. L'Inter Milan et l'Atlético Madrid sont notamment intéressés. Selon L'Equipe, le club lombard aurait même fait une offre de... 90 millions d'euros !- 9h30:annonce son départ du PSG ! Plus d'informations ici - 9h10: le Sunday Mirror l'affirme:(Tottenham) doit choisir entre Manchester United et la Juventus. Le Real Madrid étant plus frileux financièrement, sur ce dossier. Pour rappel, Daniel Levy, président de Tottenham, réclame plus de 100 millions d'euros...