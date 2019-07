Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.



Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.





Le fil infos

Les infos du matin

© dh - Laurent Depoitre pourrait faire son retour en Belgique cet été selon plusieurs médias flamands. Son ancien club de Gand semble tenir la corde. L'attaquant n'a pas reconduit son contrat après la relégation de son ancien club d'Huddersfield.

- Le dirigeant de Mouscron, Paul Allaerts, s'est montré très satisfait de la préparation et du mercato à l'Excel Mouscron. Pour plus d'infos, c'est ici.

- Matthias Verreth, un produit belge du PSV, a signé pour trois ans à Waasland-Beveren. Ce milieu de terrain de 21 ans peut évoluer sur les flancs ou dans l'axe. L'an dernier avec Jong PSV, il a disputé 31 matches pour 7 buts (et 4 passes), fêtant une sélection avec le PSV (contre Groningen en championnat).

© dh - Dani Ceballos est à deux doigts de signer pour Arsenal selon Marca. Le Real aurait accepté de prêter son jeune talent (21 ans) qui n'a jamais vraiment eu sa chance au Real Madrid avec Zizou comme coach. Ce contrat ne prévoit pas d'option d'achat.

- Les Gunners suivent également l'ailier Wilfried Zaha (26 ans). Crystal Palace demande 80 millions d'euros pour son ailier anglais tandis qu'Unai Emery serait prêt à en mettre la moitié selon Sky Sports.

- Tottenham compte renforcer son couloir gauche avec Ryan Sessegnon. Fulham se montre gourmand et espère 40 millions d'euros pour le latéral. L'offre des Spurs s'élève pour le moment à 25 millions selon le London Evening Standard.

© dh - Paul Pogba espère toujours quitter Manchester United selon Marca. Le Real Madrid tient la corde mais doit absolument vendre des joueurs avant d'encore se renforcer. Dans cette optique, la vente de Gareth Bale est primordiale pour le club merengue.

- Après l'arrivée de Nabil Fékir, le Betis Séville doit s'activer pour dégraisser son effectif. Lo Celso pourrait prendre la poudre d'escampette et est suivi par des pointures européennes. Tottenham aurait une longueur d'avance même si l'Atletico et le Bayern Munich n'ont pas dit leur dernier mot.

© dh - Qui va venir remplacer le duo Robery au Bayern Munich ? Selon The Mirror, les Bavarois semblent clairement jeter leur dévolu sur Leroy Sané et non Ousmane Dembele. Problème: son prix de transfert qui est évalué à plus de 100 millions d'euros. De plus, Pep Guardiola ne veut pas lâcher son ailier gauche allemand.

- Kicker annonce que le RB Leipzig lorgne Benjamin Henrichs (22 ans) de Monaco. Le club de la principauté espère 25 millions d'euros pour son arrière gauche. L'international allemand (3 sélections) avait choisi le rocher l'an dernier en provenance de Leverkusen.

© dh - L'AC Milan a trouvé un accord avec l'Atletico Madrid pour Angel Correa selon Sky Italia. Son prix de transfert est estimé à 40 millions d'euros plus 17 de bonus. Belle plus-value pour les Colchoneros qui avaient recruté l'ailier argentin pour 7,5 millions d'euros en 2015.

- Antonio Conte aimerait enrôler Aleksandar Kolarov pour occuper le flanc gauche de l'Inter Milan. Pour le moment, c'est Ivan Perisic qui joue à cette position mais l'entraîneur italien n'est pas convaincu par le Croate. Selon Sport Mediaset, les Milanais espèrent faire une pierre deux coups en transférant Edin Dzeko par la même occasion. Ces deux transactions coûteraient 30 millions d'euros.

© dh - Lille pourrait se retrouver dépeuplé à la fin de ce mercato. Après leur très bonne saison, les Nordistes devraient perdre Nicolas Pépé et Raphael Leao. Le second est ardemment suivi par l'Inter Milan qui se jetterait sur le Portugais en cas d'échec dans le dossier Romelu Lukaku. Selon Mediaset, ce transfert pourrait rapporter 40 millions d'euros pour les Dogues.

- Selon RMC Sport, Rennes est la seule destination possible pour Laurent Koscielny. Le défenseur de 33 ans espère partir gratuitement tandis que les Gunners espèrent 10 millions d'euros.