Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Merveille Bope Bokadi refuse de prolonger au Standard ! Le polyvalent Congolais, à qui il reste un an de contrat, ne serait pas enclin à poursuivre l'aventure liégeoise. De quoi laisser une opportunité à Uche Agbo, regonflé à bloc après son transfert avorté à Gand. Plus d'infos sur le Standard ici.

- Genk a annoncé jeudi soir avoir transféré l'attaquant nigérian Paul Onuachu, qui vient du club danois du FC Midtjylland. Le joueur de 25 ans s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club champion de Belgique.

- En rapatriant Sven Kums en prêt, La Gantoise a réalisé un joli coup sur le mercato belge. Les Buffalos ne devront lui verser qu'un tiers de son salaire annuel, soit 500.000 euros. Plus d'infos sur Kums ici.

- L'académie du RSCA sera renforcée par l'arrivée de Wisdom Ubani. Le jeune joueur nigérian de 16 ans devrait arriver dans les prochains jours à Neerpede. Le buteur s'est fait remarquer lors de la CAN U17, plantant 3 buts en 5 rencontres. Dans le sens des départs, James Lawrence est prêté à Sankt Pauli, en D2 allemande. Titulaire la saison passée, le défenseur gallois avait été écarté du groupe par le projet Kompany.

- Un nouveau départ à l'Excel. Frantzdy Pierrot quitte le navire et rejoint Guingamp, le transfert a été officialisé hier en fin d'après-midi. Arrivé libre, le montant perçu par les Hurlus pourrait excéder le million d'euros.

- A Bruges, Sofyan Amrabat a été prêté pour une saison avec option d'achat au Hellas Vérone, néo-promu en Série A. La piste se dégage pour Victor Wanyama. Bruges et Tottenham sont tombés d'accord sur une offre de 10 millions d'euros (+5 en bonus).

© D.R. - Alex Oxlade-Chamberlain a prolongé son contrat avec Liverpool ! On n'en connaît pas l'échéance mais il s'agirait d'un bail "longue durée". Le milieu de terrain a passé toute la saison passée à l'infirmerie suite à une grave blessure.

- Unai Emery met à la porte deux Gunners. Pour SkySports, la tacticien espagnol d'Arsenal a déclaré qu'il vallait mieux que Shkodran Mustafi et Mohamed Elneny quittent le club avant la fermeture du mercato européen. "Je pense que c'est positif pour eux de quitter le club et signer pour une autre équipe où ils pourront devenir des protagonistes. Ils pourront être heureux et pourront continuer leur carrière de joueur", a-t-il confié.

© D.R. - Yannis Salibur quitte Guingamp pour rejoindre le Real Majorque. Le club espagnol se renforce à nouveau, juste après l'arrivée du talent brut Takefusa Kubo en provenance du Real Madrid.

- Keylor Navas, le grand concurrent de Thibaut Courtois, voudrait quitter le Real Madrid. Le PSG est en pôle position pour signer le portier costaricien, Marca affirme que les négociations sont très avancées entre les parties et qu'il ne reste qu'une poignée d'heures avant que le deal ne se conclue. Du côté parisien, on se montre encore prudent...

- Selon Catalunya Radio, Luis Suarez serait courtisé de très près par la MLS (D1 américaine). David Beckham, devenu actionnaire principal de l'Inter de Miami, a comme objectif de recruter l'attaquant uruguayen du Barça dès janvier prochain pour en faire l'égérie de son projet ambitieux. Beckham avait déjà sondé Edinson Cavani il y a quelques semaines...

© D.R. - Le latéral uruguayen Diego Laxalt pourrait quitter le Milan AC. Selon la Gazzetta dello Sport, Marseille est prêt à faire une offre. Et l'Atalanta Bergame est également attentif à la situation du joueur.

- .A quoi joue Alexis Sanchez ? D'après le tabloïd The Sun, le Chilien a manqué l'entrainement du jeudi avec Manchester United pour se rendre à l'ambassade américaine de Londres. Pour rappel, l'ailier des Red Devils est à deux doigts de s'engager avec l'Inter Milan. Sky Italia rapporte que les négociations bloquent au niveau de la question épineuse du salaire du joueur mais l'optimisme est de mise dans ce dossier.

© D.R. - Adrien Silva serait proche de partir en prêt à Monaco, à en croire SkySports. Le milieu de Leicester City n'entre pas dans les plans de Brendan Rodgers, barré par Dennis Praet et Youri Tielemans arrivés chez les Foxes cet été. Silva avait déjà été prêté au club du Rocher la saison passée. Le journal L'Equipe annonce l'arrivée probable de Guillermo Maripan, défenseur d'Alavés, à l'ASM.

- Serge Aurier pourrait quitter Tottenham pour retourner au PSG, selon The Sun. Une source à prendre avec des pincettes mais on sait que les Parisiens cherchent à renforcer leur défense...

- Renato Sanches à Lille, cela pourrait finalement se faire pour 25 millions d'euros sous la forme d'un transfert sec, selon Bild. Plus question de prêt avec option d'achat, donc.

© D.R. - Axel Witsel est revenu sur ses différents choix de carrière. Bien installé au coeur de l'entrejeu de Dortmund, "Chaloupe" a parfois étonné quand il s'agissait de choisir un nouveau club. On apprend ainsi que le Diable Rouge aurait pu, jadis, signer pour Manchester United, le PSG ou encore ... le Real Madrid. Retrouvez l'article ici.



© D.R. - Maxime Gonalons pourrait finalement se diriger vers le Besiktas. Grandement courtisé par le Stade Rennais, le milieu de terrain de l'AS Rome pourrait filer en Turquie. Selon Sky Italia, le club stambouliote aurait soumis une offre concrète (prêt avec option d'achat) à la Louve.



- Le Fenerbahce lorgne Luiz Gustavo mais le milieu de terrain de l'OM devrait finalement rester chez les Phocéens. Les Marseillais n'était pas satisfait de l'offre du club turc de 3 millions d'euros, explique L'Equipe. Le Brésilien dispose toujours d'une option de prolongation de contrat extensible jusqu'en 2021.