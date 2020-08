Journal du mercato (23/08): une porte de sortie pour Origi ? Arsenal cible Thiago Alcantara Mercato N. Ch. Pour tout connaître sur l'actualité du mercato, les rumeurs, les officialisations, le journal du mercato est le rendez-vous incontournable pour ne rien manquer. © Belga

Le fil info: - 11h10: Leeds, le club de Marcelo Bielsa promu en Premier League, continue à se chercher un attaquant. Après la rumeur Batshuayi née ce samedi et la cible Odsonne Edouard (Celtic Glasgow), le club s'intéresserait à... Divock Origi, selon le Sunday Mirror. Le Diable de Liverpool pourrait voir d'un bon œil cette opportunité de gagner du temps de jeu, à quelques mois de l'Euro. Le Mail on Sunday, lui, avance plutôt un rapprochement entre Rodrigo, l'attaquant de Valence, et les Peacocks.



- 11h: à un an de la fin de son contrat, Thiago Alcantara intéresse Arsenal si l'on en croit le Mail on Sunday. Par contre, les Gunners aimeraient boucler l'affaire pour moins de 25 millions d'euros, le prix que semble réclamer le Bayern...



- 10h40: selon le Daily Mirror, Richarlison (Everton) est estimé à près de 160 millions d'euros par son club ! L'attaquant de 23 ans sort d'une saison à 15 buts et cela semble suffire à rendre son club très exigeant. Il faut dire que son contrat jusque 2024 donne une certaine marge de manœuvre... pas de chance pour le Barça, qui lorgne le Brésilien mais qui n'a pas les fonds nécessaires pour se permettre une telle folie alors qu'il y a un effectif complet à renouveler.



- 10h30: selon le Sunday Mirror, Manchester United est prêt à mettre au frigo ses ambitions de recrutement de Jadon Sancho. Le Borussia Dortmund réclame 120 millions d'euros pour son ailier, dont le contrat court jusqu'en 2023. ManU pourrait donc revenir à la charge l'été prochain.



- 9h30: Chelsea est intéressé par Malang Sarr, selon Sky Sports. Le jeune défenseur central internationnal U21 est libre de tout contrat, après être allé au bout de son bail à Nice.