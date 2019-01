Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique, où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Les infos du matin

Ognjen Vranjes est officiellement envoyé dans le noyau B. En parallèle, le club bruxellois aimerait encore attirer d'autres joueurs...

Nicolas Raskin passe de Gand vers le Standard.

Morioka pour remplacer Benavente à Charleroi? Le joueur n'a plus d'avenir à Anderlecht depuis l'arrivée de Peter Zulj. Le meneur de jeu est sur la grande liste des indésirables du RSCA.

Gonzalo Higuan est officiellement un Blues de Chelsea depuis ce mercredi soir. Ce transfert ouvre la voie à la valse des attaquants en Europe !

- Tottenham accélère dans le dossier Adrien Rabiot. Après la blessure de Dele Alli, les Spurs veulent se renforcer selon France Football. Promis au FC Barcelone, les Blaugranas ont finalement opté pour Frenkie de Jong au milieu de terrain. Pochettino devrait même s'entretenir avec le rebelle français pour essayer de le convaincre. Le Bayern Munich semblait également intéressé au début de mercato.

Sky confirme la rumeur d'hier: Wlfried Zaha pourrait bien venir concurrencer Thorgan Hazard pour venir remplacer Pulisic à Dortmund. Ce transfert ne s'effectuera pas avant l'été. Le problème de Zaha est qu'il est plus cher que notre Diable rouge (l'Anglais est estimé à 50 millions d'euros).

- Callum Hudson-Odoi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le Bayern Munich semblait tenir la corde pour l'ailier de Chelsea. Bild annonce que les Munichois ne sont plus seuls sur le coup. En effet, Liverpool serait entré dans la danse d'après le média allemand.

Denis Suarez ne désespère pas ! Le petit milieu de poche souhaite toujours quitter le FC Barcelone où il joue très peu. Arsenal avait pris contact avec le Barça mais a cessé les négociations suite aux exigences des Catalans. Selon ESPN, Denis Suarez compte toujours partir en prêt jusqu'à la fin de la saison avant d'analyser sa situation en juin.

- Gelson Martins devrait quitter l'Atlético Madrid cet hiver en prêt pour 6 mois. Le joueur ne s'est jamais imposé sous les ordres de l'exigeant Diego Simeone. Selon les médias français, le virevoltant ailier se dirigerait vers Monaco tandis que la presse anglaise l'envoie à Newcastle. Ces deux clubs luttent pour la relégation.

Mauro Icardi va à nouveau rencontrer les dirigeants de l'Inter Milan pour essayer de le convaincre de prolonger son contrat. L'objectif est d'éliminer la clause de départ qui s'élève à 110 millions d'euros et de considérablement augmenter son salaire annuel (de 4.5 à 7 millions hors bonus). Cette nouvelle offre le lierait avec les Lombards juqu'en 2023.

- Piatek est parti en faveur du Milan pour une somme comprise entre 35 et 40 millions d'euros. Le Genoa va devoir le remplacer. L'heureux élu semble Antonio Sanabria. Le joueur du Betis Séville va être prêté 18 mois avec une option d'achat estimée à 25 millions d'euros selon les médias andalous et gênois. Une sacrée somme pour un joueur titularisé seulement 8 fois en Liga.

Paris est toujours à la recherche de son milieu de terrain... Qui sera l'homme providentiel qui pourrait débarquer dans la capitale?

- La star italienne Mario Balotelli est enfin arrivée sur la Cannebière ! Le joueur a été présenté hier soir à l'Olympique de Marseille.

- Yoann Gourcuff a résilié son contrat avec Dijon. L'ancien nouveau Zidane, éternel blessé, a très peu joué dans la ville de la moutarde cette saison (126 minutes en Ligue 1). Selon Eurosport, son avenir semble flou et le joueur pourrait raccrocher les crampons.

Yannick Carrasco espère toujours quitter le Dalian Yifang.

- L'ancien latéral du PSG et du Fenerbahçe, Grégory van der Wiel, va quitter le club de Toronto. Il a expliqué sur son compte Instagram qu'il allait quitter le club canadien.