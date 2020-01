Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Peter Zulj l'avoue, il a songé à un départ...



- Bubacarr Sanneh est à nouveau à Anderlecht. Après son prêt raté en Turquie à Göztepe, le défenseur à 8 millions d'euros aimerait se relancer. Selon HLN, Ostende tiendrait la corde. Le club côtier voudrait proposer une offre de prêt avec option d'achat pour le joueur.

© D.R. - Yannick Carrasco parviendra-t-il à enfin quitter la Chine? Chaque intersaison, c'est le même schéma. Des clubs s'intéressent à lui, il espère un départ et... finalement son président bloque le transfert. Cette fois-ci, c'est Crystal Palace qui tente ardemment de recruter le joueur selon Sky Sports. Actuellement, il s'entraîne en Belgique pour rester affûté.



- Après l'achat de Cenk Tosun, les perspectives d'avenir deviennent de plus en plus compliquées pour Christian Benteke à Crystal Palace. Ce dernier, aimerait partir pour espérer accrocher le bon wagon pour l'Euro. Het Nieuwsblad affirme que l'attaquant pourrait mettre les voiles pour son ancien club d'Aston Villa. Les Villans sont prêts à tout pour se maintenir dans l'élite et veulent obtenir un second attaquant après Aly Samatta, transféré la semaine dernière en provenance de Genk.

- Tottenham serait sur le point de boucler l'arrivée de Willian José de la Real Sociedad. L'autre alternative serait de faire venir Mariano du Real Madrid selon Mundo Deportivo.

© D.R. - La piste Inter au point mort, Olivier Giroud vers le FC Barcelone? En manque d'attaquants à cause de la blessure de Luis Suarez pour quatre mois, le FCB se doit de chercher un avant valide pour la fin de la saison. Le mercato de janvier étant très difficile, trouver la perle rare serait un petit miracle. Olivier Giroud est un des seuls attaquants disponibles lors de cette fenêtre de transfert. L'Inter ayant visiblement abandonné la piste, les Blaugranas auraient le champ libre pour attirer l'attaquant titulaire du dernier champion du monde selon Sport. Giroud ne correspond pas vraiment au standard du club catalan mais ce dernier est dos au mur. Cette porte de sortie serait inespérée pour le Français qui ne joue plus du tout à Chelsea.



- Où jouera Adnan Januzaj pour le reste de la saison? Après l'AS Roma, c'est l'AC Milan qui est aux trousses de l'ailier. Les deux clubs jouent des coudes pour récupérer le Diable rouge selon Mundo Deportivo. Le journal précise que le joueur ne sera pas bradé. Une offre de 18 millions d'euros pourrait ravir le club basque tandis que 30% de cette somme reviendrait à Manchester United qui avait bien négocié son départ.

© D.R. - Valentino Lazzaro pourrait déjà s'en aller pour l'Angleterre. Arrivé cet été en provenance du Herta Berlin, le latéral droit est loin d'être un titulaire indiscutable (11 matchs toutes compétitions confondues) et aimerait partir pour protéger son Euro. Cela tombe bien, Newcastle serait prêt à l'accueillir les bras ouverts. Selon Gianluca Di Marzio, les Magpies ont formulé une offre de 1.5 millions d'euros en prêt plus une option d'achat à 23 millions. Selon le journaliste de Sky Sports, son objectif est de revenir après son prêt de 6 mois pour faire son trou en Italie.



- Au rayon des arrivées, la Gazzetta dello Sport l'affirme, Christian Eriksen devrait signer en faveur de l'Inter Milan cette semaine. Malgré une approche de dernière minute du FC Barcelone, le joueur aurait tout de même choisi le club italien.

© D.R. - Le Herta a eu gain de cause pour Lucas Tousart. Selon Eurosport, leur troisième offensive a été la bonne. JM Aulas a tout de même négocié que son ex numéro 29 soit prêté jusqu'à la fin de la saison. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers en été et l'OL récupère tout de même 25 millions d'euros dans la poche.

- Le Bayern Munich rentre dans la danse pour Yaya Soumaré. Selon L'Equipe, les Munichois aimeraient s'offrir le milieu de terrain défensif de l'Olympique Lyonnais. Son contrat de stagiaire se termine en juin prochain à l'OL et le Bayern a été impressionné par ses performances en Youth League.

© D.R. - Lyon se bat pour attirer Bruno Guimaraes. Problème: le milieu de terrain est courtisé et pas par n'importe qui. En effet; l'Atlético souhaiterait aussi s'attacher ses services. Les Colchoneros auraient même décidé d'activer une priorité d'achat prévue entre le club brésilien et espagnol. Le président Rhodanien conteste évidement ce procédé. Il a tweeté hier: " La clause entre les deux Atletico me paraît contraire aux règles FIFA et son article 83.1"

- Selon Foot Mercato, le PSG aurait contacté le Real Madrid pour Jovic et Leicetser pour Slimani (qui est prêté à Monaco) afin de remplacer Edinson Cavani en cas de départ de l'Uruguayen.