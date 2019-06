De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...

Le fil infos

Les infos du jour

© D.R. - Selon les médias flamands, le Racing Genk a trouvé un accord dimanche avec le club anglais de Premier League de Brighton pour le transfert de Leandro Trossard. Le club champion de Belgique aurait obtenu 20 millions d’euros pour son attaquant, ce qui en fera le plus gros transfert sortant jamais effectué par le club limbourgeois. Il n’y aurait pas encore d’accord entre le club anglais et le Diable pour les modalités de son contrat. Genk a déjà le remplaçant de Trossard, Theo Bongonda acheté à Zulte-Waregem pour un montant record entre clubs belges de 7 millions.



- La situation se décante à Charleroi. Si Penneteau et Zijkov ont un accord pour une prolongation avec le Sporting, des prêts sont envisagés et des discussions en cours dans le sens des arrivées et des départs. Toutes les infos sur Charleroi ici.

- Anderlecht veut Vlap. Vlap veut Anderlecht. Mais Heerenveen est coriace. Le club néerlandais demande sept millions aux Bruxellois. Toutes les infos sur ce transfert ici.

- Dans un été qui s’annonce tumultueux, quelques certitudes font du bien. Et Sven Kums fait désormais partie de celles-ci. "Je reste à Anderlecht, c’est certain" , a-t-il affirmé. "J’ai eu un rendez-vous avec Michael Verschueren, et il a été très positif. Je me sens bien ici. J’habite à dix minutes du club et j’y ai passé mon enfance. Je suis impatient de vivre cette saison et de travailler avec Vincent Kompany. J’espère qu’on ira chercher le titre."

- Le Standard a vécu une dernière semaine pleine de surprises. Si le club liégeois a signé le gardien Milinkovic-Savic, la situation d'El Kaddouri a du plomb dans l'aile. Retrouvez toutes les infos ici.

- Bruges a proposé 2,5 millions pour recruter Jean Butez. Mouscron en espère davantage et a donc refusé l'offre. Bruges devrait monter les enchères d'au moins 500 000 euros pour s'attacher les services du Français.

- L’attaquant franco-congolais Dylan Saint-Louis s’est engagé pour 3 ans, avec option pour 2 saisons de plus au Beerschot. Formé à Saint-Etienne, Dylan Saint-Louis, 24 ans, a joué les deux dernières saisons au Paris FC, en Ligue 2, où il était en fin de contrat.

© D.R. - Arsenal a déposé une offre de 18 millions pour Kieran Tierney. Le Celtic a rejeté l'offre.

© D.R. - Christopher Nkunku pourrait quitter le PSG. Le RB Leipzig montre un important intérêt pour le jeune français. Rien d'étonnant quand on sait que Leipzig compte déjà quatre jeunes espoirs français dans ses rangs.



- Gianluigi Buffon a le choix. Si son départ de Paris est acté, l'ancien international italien pourrait rebondir à Leeds United, à l'Atalanta ou encore à Valence.

- Dani Alves est à la recherche d'un nouveau défi. Le Brésilien va quitter la capitale française. Il l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux: "Tout a un début, un milieu et une fin, et il est temps d'y mettre fin ".

© D.R. - L'Inter prépare une offre de 60 millions pour Lukaku. Son transfert patine depuis quelques semaines, où l'Inter tardait à faire une offre concrète à Man U. Il n'en reste pas moins que le deal risque de ne pas se conclure à la suite de cette offre. Le club mancunien espère toujours pouvoir tirer 85 millions d'euros du buteur belge.



- La vielle Dame semble vouloir passer la seconde vitesse dans ce mercato. Si la piste Rabiot est toujours très chaude, la Juve devrait donner l'assaut pour De Ligt dans les prochains jours. Le club italien devrait néanmoins attendre que le situation se décante autour de son joueur Joao Cancelo, pisté par Man City et qui pourrait directement rapporter 50 millions d'euros.

- On le savait courtisé par la Juventus, mais selon La Gazzetta dello Sport, le Milan AC serait aussi sur les rangs pour transférer Dennis Praet, et serait prêt à proposer 25 millions à la Samp.

© D.R. - Le FC Augsburg se renforce avec l'arrivée de Iago en provenance directe de Porto Alegre.