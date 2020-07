Le fil info

- Thomas Didillon, vers un nouveau prêt dans un club de Pro League ? Plus de détails ici.

- Nill De Pauw est proche d'un transfert à l'Antwerp. Le Nieuwsblad affirme que l'ancien joueur de Lokeren et Zulte Waregem serait proche de rejoindre le Bosuil. L'expérimenté milieu arriverait libre de tout contrat après une pige en Grèce et viendrait suppléer les blessures d'Alexis de Sart et Sander Coopman.

- Un club de Premier League s'intéresse désormais à Luka Jovic, selon The Shields Gazzette. Après avoir été pisté par Monaco, le jeune attaquant qui peine à s'adapter au Real, serait dans le radar de Newcastle, désireux de le faire venir en prêt.

- José Giménez plaît à Lampard. Le Daily Telegraph annonce que l'entraîneur des Blues veut du changement au sein de sa défense centrale et l'international uruguayen de l'Atletico serait une priorité.

- Valence est exigeant au sujet de Ferrán Torres. Alors que Manchester City est intéressé, le club ché ne semble pas disposé à diminuer le prix, malgré le fait qu'il ne reste qu'un an de contrat à l'ailier de 20 ans. Sa clause est estimée à 100 millions, d'après le Telegraph.

- Samuel Umtiti ne souhaite pas quitter le Barça. Alors que sa direction lui a montré la porte de sortie, le champion du monde veut rester en Catalogne et se remettre sur pied avant la reprise de la Champions League.

- Donnarumma- AC Milan, l'aventure continue ? Sky Italia affirme que le portier de 21 ans pourrait prolonger son contrat, qui s'achève en 2021. Les dirigeants vont bientôt se réunir avec Mino Raiola, son agent, pour discuter au sujet de l'extension du bail. Le journal italien estime que les négociations ne devraient pas rencontrer de problème.

- Vers un échange Ivan Perisic- Alexis Sánchez ? Footmercato annonce que l'ancien brugeois, qui fera son retour à l'Inter, serait dans le viseur de Manchester United, qui proposerait Alexis Sanchez en échange.

- Steve Mandanda veut terminer sa carrière à l'OM. C'est en tout cas ce que le gardien de 35 ans a affirmé dans une interview accordée à l'Equipe: "J'aime ce club, j'aime la ville, j'aime tout ce qui se passe autour. Ma volonté, bien sûr, c'est de finir ma carrière ici mais je ne suis pas le seul à décider."

- Michel fait ses adieux aux Pumas. L'ancien entraîneur de l'OM quitte son poste d'entraîneur au sein du club mexicain.