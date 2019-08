Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Les infos de ce samedi

15h30: La saga Neymar va-t-elle enfin se terminer ? Selon L'Équipe, le Brésilien n'exclut plus de rester au Parc des Princes. Il s'entraîne de nouveau avec le groupe parisien et les tensions entre son entourage et la direction parisienne semblent apaisées. Affaire à suivre...

15h00: Adil Rami se rapproche de Brest. Le défenseur est libre de tout contrat depuis son licenciement de l'Olympique de Marseille début août.

14h30: Alexis Sanchez se rapproche un peu plus de l'Inter. Selon la Gazzetta dello Sport, le prêt du Chilien devrait être officialisé ce lundi. Les négociations entre les deux clubs sont sur le point d'aboutir.

13h00: Le milieu de terrain Steve De Ridder est proche d'un transfert à Saint-Trond. Le joueur de Lokeren devrait y signer un contrat de deux ans.

12h30: Le Club Bruges a proposé un contrat de cinq ans à Victor Wanyama. Les négociations se passent bien selon le Nieuwsblad mais rien n'a encore été confirmé par les clubs.

12h10: Courtrai serait tout proche d'engager l'Écossais d'Everton Fraser Hornby sous forme de prêt.

9h40: Zinédine Zidane ne veut pas laisser partir son gardien Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Le Costaricain, barré par Courtois, est à la recherche de davantage de temps de jeu et pourrait faire partie du deal concernant un transfert de Neymar au Real. Mais selon Marca, le transfert pourrait malgré tout aboutir. Selon le journal espagnol, plusieurs pistes sont envisagées pour remplacer Navas. Robert Jimenez (West Ham), Sergio Asenjo (Villareal), Pepe Reina (AC Milan), Sergio Rico (Séville) ou encore Danijel Subasic (Monaco) seraient des possibilités.

9h00: Adrien Silva est prêté par Leicester à l'AS Monaco. Le milieu de terrain portugais de 30 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison au club monégasque.

8h40: Andelrecht continue de dégraisser son noyau: Josué Sa est prêté à Huesca en D2 espagnole tandis que Antonio Milic devrait être prêté au club turc de Denizlispor.

8h30 : Kaveh Rezaei pourrait faire son retour au Mambourg sous la forme d'un prêt. Plus d'infos ici.

8h20 : Après plusieurs semaines de négociations avec la direction, Merveille Bokadi a finalement prolongé son contrat au Standard. Plus d'infos ici. Dans le même temps, le jeune Arthur Théate, 19 ans, revient au Standard. Le défenseur central avait quitté l'Académie pour rejoindre Genk en 2017.

8h00 : L'Excel Mouscron a annoncé ce vendredi la signature du Croate Stipe Perica. L'attaquant de 24 ans est prêté une saison par l'Udinese avec option d'achat.