Anderlecht souhaite encore un renfort en attaque.

- Du côté des départs, le prêt de Kenny Saief au Lechia Gdansk est prolongé d'une saison.



- Un jeune espoir du Sporting Charleroi part en prêt pour trouver du temps de jeu.

- Andrijasevic prolonge aussi son prêt du côté de Rijeka. Le milieu offensif acheté 4,2 millions d'euros par Gand n'a jamais réussi à prouver sa valeur en Belgique.

- Joseph Paintsil en Turquie ? En difficulté du côté de Genk, l'ailier ghanéen pourrait se relancer dans la championnat turc, selon Het Laatste Nieuws. Plusieurs clubs seraient intéressés par un prêt d'un an.

© D.R. - Paul Pogba ne sera pas vendu cet été, affirme son agent Mino Raiola. Des discussions pour un nouveau contrat avec Manchester United seraient même engagées. Il s'agit d'un retournement de situation important, l'international français ayant à plusieurs reprises avoué ses envies d'ailleurs, notamment l'été passé.

- Chelsea toujours plus proche de Thiago Silva, selon Sky Sports. Très présents sur le marché des transferts, les Blues vont probablement frapper un grand coup avec la venue du défenseur brésilien de 35 ans qui est libre de tout contrat. Il devra les aider à stabiliser une défense pas toujours exempte de tout reproche la saison passée.

- Gabriel Magalhaes a choisi Arsenal. C'est ce qu'affirme le Guardian, qui mentionne une indemnité de 30 millions d'euros. Le défenseur de Lille, 22 ans, avait le choix entre plusieurs clubs, dont Everton et Naples.

© D.R. - Le nouvel entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, souhaite attirer l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez, le défenseur de Manchester City Eric Garcia et l'arrière latéral de Valence José Gaya. À respectivement 23, 19 et 25 ans, ils doivent incarner le renouveau du club catalan. C'est une information du journal Sport. Selon Marca, le club s'intéresse aussi à Nicolas Tagliafico, l'arrière latéral gauche de l'Ajax.



- Koeman souhaiterait aussi redonner une chance à Coutinho, sur une voix de garage jusqu'ici et prêté cette saison au Bayern Munich.

- Séville va peut-être perdre Lucas Ocampos. Après la victoire du club en Europa League, il était évident que plusieurs clubs allaient s'intéresser aux joueurs phares de l'effectif sévillan. Le premier courtisé est l'ailier argentin Ocampos, qui aurait reçu de l'intérêt de Wolverhampton. Mundo Deportivo affirme que le club serait prêt à mettre 47 millions sur la table, un chiffre cependant loin de sa clause qui est de 70 millions.

© D.R. - Edin Dzeko se rapproche de la Juventus. C'est Cristiano Ronaldo lui-même qui aurait demandé le transfert d'un numéro neuf à sa direction, et Tuttosport affirme que le Bosnien tiendrait la corde pour être cet attaquant. Il n'y a cependant pas encore de contact entre la Juventus et la Roma.

- Pepe Reina à un pas de la Lazio. À 37 ans, et après une pige de six mois à Aston Villa, le gardien espagnol a encore faim de football. Il devrait signer pour deux ans et chiper le rôle de second gardien à Silvio Proto.



- Sandro Tonali vers l'Inter ? Selon la Gazetta Dello Sport, les intéristes seraient arrivé à un accord avec Brescia pour le transfert du milieu de terrain souvent comparé à Pirlo. Le deal est un prêt d'un an avec une obligation d'achat de 35 millions d'euros. Il y a cependant beaucoup de concurrence pour la pépite du football italien, notamment celle de la Juventus.

© D.R. - Dortmund obtient le prêt de Reinier. Le jeune attaquant, qui appartient au Real Madrid, évoluera en Allemagne pour les deux prochaines saisons. Les dirigeants le trouvaient encore un peu tendre pour l'effectif du Real, où il n'aura joué que trois rencontres.



© D.R. - Rennes piste Slimani, selon l'Equipe. En quête d'un avant-centre, le Stade Rennais pourrait tenter d'attirer l'attaquant algérien. Le club est qualifié en Ligue des Champions, un argument de taille pour le joueur qui fut à son avantage du côté de Monaco, ces derniers mois.

- Rayan Aït-Nouri vers l'Atletico ? La pépite d'Angers, un temps annoncée à Barcelone, pourrait atterrir chez les Colchoneros. À 19 ans, le latéral gauche reçoit de l'intérêt d'Angleterre et d'Espagne, mais Angers en demande 30 millions d'euros.