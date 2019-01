Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique, où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Christophe Diandy aurait pu quitter Charleroi... Pour lire les révélations du couteau suisse carolo, c'est ici !

- Anderlecht n'est pas contre l'idée de laisser filer Santini. En revanche, il ne sera pas bradé. Pour connaître son prix...

- Le KRC Genk tente d'anticiper le probable départ de Samatta. Paul Onuachu intéresse activement le leader de Pro League selon HLN. Auteur de 11 goals en 17 matchs, les Limbourgeois ont offert entre 4 et 5 millions d'euros à son club de Midtjylland. Affaire à suivre.

© D.R. - D'après les infos de Goal et du Daily Mirror, Juan Mata est en fin de contrat en 2019. Contrairement à De Gea et Martial, aucune offre de contrat n'est arrivé sur sa table. Dès lors, le petit meneur de jeu intéresse plusieurs formations dont Arsenal qui aimerait lui proposer un bail à partir de l'année prochaine. L'Espagnol arriverait gratuit chez les Gunners.

- Benjamin Mendy peut se faire du soucis, Manchester City lui chercherait un concurrent. Selon L'Evening Standard, les Citizens pensent à Ben Chilwell de Leicester. Le média anglais évoque même une offre de 56 millions d'euros pour l'international anglais.

© D.R. - Les dirigeants du RB Leipzig tiennent à Timo Werner. Selon Bild, le club détenu par Redbull a offert un nouveau contrat à son attaquant pour tenter de le garder. La tâche ne s'annonce pas simple car une sacrée concurrence est à ses trousses. Liverpool, Barcelone, le Real Madrid et le PSG (rien que ça !) le suivent de très près...

- Alexander Isak est prêté à Willem II par Dortmund selon la presse hollandaise. L'international suédois (2 caps) de 19 ans ne joue pas avec l'équipe première cette saison. Acheté 9 millions d'euros en 2017, il devra remplacer Fran Sol en Hollande, parti pour Kiev.

© D.R. - James Rodriguez pourrait envisager un retour au Real Madrid après son prêt au Bayern Munich. L'Evening Standard annonce que le Bayern Munich, sauf retournement de situation, ne devrait pas prolonger son prêt de deux ans au club. Arsenal serait aussi intéressé par le meneur de jeu.

© D.R. - Sky Italia affirme que Diego Godin aurait déjà passé sa visite médicale à l'Inter Milan. Le défenseur de l'Atlétco Madrid signerait dès l'été prochain et surtout gratuitement. Son contrat se terminait en juin et l'Uruguayen quittera les Colchoneros après 9 années au club.

- Monchi pourrait débarquer à Arsenal dès l'été prochain. Le directeur sportif de l'AS Roma aimerait retravailler avec Unai Emery, l'entraîneur des Gunners selon The Mirror.

© D.R. - Stupéfaction à Monaco ! Thierry Henry n'est plus en charge de l'équipe première et est remplacé par... Leonardo Jardim ! Plus d'infos ici !

- A cause de ce coup de tonnerre, Michy Batshuayi peut oublier son transfert sur le Rocher assure HLN. Thierry Henry souhaitait le joueur mais cela n'est plus d'actualité aujourd'hui. Quel club assez solide financièrement pourra s'offrir l'attaquant des Diables rouges ?

- Ce n'est un secret pour personne, Jesé Rodriguez est un indésirable au PSG. L'attaquant formé au Real Madrid est convoité par Frosinone, le Torino ou encore Parme selon Sport. Le PSG souhaite diminuer sa masse salariale qui est excédentaire pour le moment.