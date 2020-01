Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Le fil infos:

Les infos du matin:

- 9h50: le Guardian annonce queva passer sa visite médicale à l'Inter de Milan ce week-end !- 9h30: la presse italienne est formelle ! Un échange entreetest tout proche de se réaliser. La Juve et le PSG doivent régler les derniers détails de l'opération dans la journée.va probablement quitter la Real Sociedad cette semaine. La Roma garderait une longueur d'avance sur le Milan AC, selon plusieurs médias. Mais West Ham se renseignerait également, sous l'impulsion de David Moyes, qui a lancé Adnan à Manchester United en 2013. On se dirige en tout cas vers une location du joueur. L'éventuelle option d'achat associée devrait être d'au moins 18 millions d'euros pour séduire le club basque.- Surprenant: Vincent Kompany a approché..., le Gambien à 8 millions qui a quitté le club turc de Göztepe parce qu’il s’y sentait malheureux, est dans le viseur d’Ostende, qui veut le louer pour six mois. Mais les deux clubs n’ont pas encore un accord financier. Qui plus est, le joueur est actuellement bloqué en Afrique à la suite d’un problème avec son permis de travail.Didillon refuse de s’entraîner, Vercauteren râle

- Le problème Didillon s’aggrave de jour en jour. Hier, le gardien français qui veut forcer un transfert à Genk a encore refusé de s’entraîner malgré sa présence à Neerpede. "Il sait ce que j’en pense" , dit Frankie Vercauteren, qui ne le reprendra pas dans la sélection pour le match au Cercle. Davy Roef sera donc numéro 2, probablement jusqu’à la fin de la saison.



- Didier Lamkel Zé sera mis de côté par Bölöni, pour Antwerp-Zulte, ce dimanche. Après le penalty-gate en Coupe, plusieurs joueurs anversois réclament une vraie sanction (et pas une simple amende) pour leur partenaire. De là à imaginer le Camerounais quitter le club avant vendredi ? Sans doute pas, car Lamkel Zé est trop important pour l'Antwerp. Mais sa situation mérite d'être suivie...



- Tottenham serait intéressé par Krzysztof Piatek, mais le Milan AC réclame 33 millions d'euros pour son attaquant, ce qui refroidit les Londoniens.



- SkySports annonce que Manchester United lorgne du côté de Monaco pour remplacer Rashford, blessé. Islam Slimani (prêté par Leicester) serait la cible principale des Mancuniens.