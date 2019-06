De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...





© D.R. - Anderlecht aurait pu aussi recruter Gavory. Toutes les infos ici.



- Le staff de Cherleroi est remanié est Penneteau pourrait être une solution. Toutes les infos ici.

- Ce matin, nous en savons plus sur la marche arrière réalisée par le Standard dans le dossier El Kaddouri. Toutes les infos ici.

- Les Pandas ont enfin un entraîneur : Beñat San José. À 39 ans, l’Espagnol a fait ses armes de coach à la Real Sociedad avant de connaître des aventures dans les pays du Golfe et en Amérique du Sud. Il est présenté ce mardi.

- Les Espoirs U21 de l’Antwerp ont repris l’entraînement sous la direction d’un nouveau coach ce lundi. Il s’agit de l’ancien Diable rouge Gill Swerts (17 sélections), 36 ans, qui avait mené les U16 du club anversois vers le titre en Élite 2, dès ses débuts dans la profession, la saison dernière. Il succède à l’ex-attaquant portugais du Standard Luis Norton de Matos, 65 ans, qui a quitté le club.

- Virton reprend avec un nouveau staff. Quatre semaines après avoir été champion et promu en D1 amateurs, l’Excelsior Virton reprenait les entraînements ce matin. L’entraîneur Dino Toppmöller, coach à succès de Dudelange (GDL) durant trois saisons, a désigné son staff. L’Allemand Erwin Bradasch est le T2 et l’Américain Jay Schoffner T3 tandis que Laurent Deraedt reste en poste comme entraîneur des gardiens. Une météo clémente était de la partie au site du Congo qu’avait rejoint plusieurs supporters avides de découvrir un effectif sacrement remodelé. À ce sujet, deux gardiens (Dupire et Reichert) et vingt joueurs (Angiulli, François, Laurienté, Kocabas, Prempeh, Benamra, Besson, Claes, Couturier, Guillaume, Jansen, Lazaar, Prudhomme, Schaus, Soumaré, Vercauteren, Hadji, Hery, Koré et Turpel) étaient présents. Plusieurs garçons manquaient à l’appel - Moris, Turpel, Malget et Stelvio étaient repris en sélection national + Jordanov et Bojic, eux, arrivaient ce soir. Par contre, aucune trace de Joachim, M’Bow et Devresse priés de se chercher un nouvel employeur. Lecomte, Lesquoy, Cordaro, Schmit, Straetman, Grain, Zahirovic et Medaglia ont quitté (par la petite porte) le club.

© D.R. - Ca pourrait bouger du côté de Man U. L'Inter est toujours sur Lukaku, alors que Pogba aurait fait savoir qu'il souhaitait rejoindre la Juve plutôt que le Real. Dans le sens inverse Wan-Bissaka se rapproche des Mancuniens, Maguire hésite avec Manchester City.



© D.R. - Bruma a le choix. Alors qu'il va quitter le RB Leipzig, le PSV et Porto sont prêt à verser les 15 millions réclamés pour le Portugais.



© D.R. - La Juve pourrait boucler le cas Rabiot dès aujourd'hui. Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le Français pourrait s'engager avec la vielle Dame incessamment sous peu.



© D.R. - Le transfert via un prêt de Jean-Victor Makengo à Toulouse pourrait être officiel ce matin.



- Le PSG et Leipzig se rencontrent pour trouver une solution en vue du transfert de Nkunku. Le tout pourrait être entendu pour 20 millions d'euros.

© D.R. - Le Barça aurait un accord de principe avec Neymar. C'est en tout cas ce qu'annonce le quotidien catalan Sport. L'accord verbal porterait sur un contrat de cinq ans. Le Brésilien aurait même accepté de réduire son salaire de moitié. Reste au Barça à trouver un accord avec le PSG.



- Promes de retour à l'Ajax, c'est fait ! Quincy Promes quitte l'Espagne pour les Pays-Bas pour 17 millions d'euros.