Le fil infos:

- 12h00: le célèbre journalise italien Fabrizio Romano l'affirme: Chelsea n'a pas encore formulé d'offre pour. D'ailleurs, le joueur n'est entré en négociation avec aucun club. Dortmund peut encore le convaincre de rester une saison de plus.- 11h40: Pavel Nedved, vice-président de la Juventus, l'affirme:- 11h25:devrait quitter Rennes cet été. Selon le Manchester Evening News, le Real Madrid est plus avancé dans ce dossier que Manchester United. Mais le club espagnol manque de fonds cet été et cela pourrait faire capoter le transfert.- 10h50:et, ces buteurs qui rendent fous les grands clubs. Plus d'informations ici - 10h10: José Mourinho voudrait faire signerà la Roma, selon Diario Sport. Mais Ronald Koeman ne semble pas décidé à voir le défenseur français quitter le FC Barcelone.- 9h55: l'arrivée de Jadon Sancho à Manchester United pourrait offrir un bon de sortie à, selon le Daily Star. Tottenham serait notamment intéressé. ManU espère récupérer près de 60 millions d'euros, qui serviraient ensuite à formuler une offre pour Raphaël Varane.- 9h30:signe à Bruges pour remplacer Kossounou. Plus d'informations ici