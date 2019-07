Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© DH - Antonio Milic et sa femme refusent Rizespor ! L'international croate pouvait signer via un prêt avec option d'achat en Turquie. Anderlecht peut chercher un autre point de chute pour son défenseur.

- Hier, Zulte Waregem a fait coup double: Olivier Deschacht (ex-Lokeren) et Gianni Bruno (ex-Cercle) ont signé leur contrat en faveur du club arc-en-ciel.

© DH - Paulo Dybala finalement vers la Premier League ? L'Evening Standard croit savoir que Tottenham chercherait à recruter le joueur cet été. Estimé à plus de 80 millions d'euros, l'Argentin pourrait plier bagage pour laisser plus de place à Cristiano Ronaldo.

- Bruno Fernandes n'est pas une priorité pour Manchester United. Skysports affirme que le milieu offensif du Sporting Portugal a été observé et qu'il plait aux recruteurs. Cependant, ce n'est pas un secteur de jeu où Manchester se retrouve dans le besoin. Le Portugais a affirmé qu'il était attiré par le championnat anglais cette semaine.

© DH - Le Herta Berlin a formulé une offre pour Dodi Lukebakio. Pour plus d'infos, cliquez ici !

- Amine Harit a connu une saison difficile l'an dernier. Il a raté le train pour la CAN avec le Maroc et Schalke 04 ne compte plus vraiment sur lui. Selon Sky Italia, le Genoa pourrait passer à l'action ainsi que la Real Sociedad. Après avoir explosé il y a deux ans, il a disputé 18 matchs de championnat l'an dernier.

© DH - Ivan Rakitic est sur la liste des transferts ! Selon Cope, son club du FC Barcelone aimerait se séparer de son milieu de terrain pour attirer Neymar. Le Croate a encore un contrat jusqu'en 2021.

- Que va faire Gareth Bale ? Cette question brûle les lèvres en Espagne. Une chose est sûre, Liverpool ne fait pas partie des prétendants. Jurgen Klopp a déclaré sur Skysports à propos d'un transfert du Gallois: "Gareth Bale est un joueur du Real et s’il s’en va, il sera exceptionnellement coûteux. (...) C’est un joueur exceptionnel, je l’aime beaucoup, mais il ne s’agit pas de lui. Vous devez créer une équipe. Une équipe n’est pas une collection des meilleurs joueurs individuels, ils doivent travailler ensemble."

© DH - L'AS Roma cherche à renforcer son attaque avec Gerard Delofeu selon Sport. Présent à Watford depuis janvier 2018, l'ailier espagnol aimerait changer d'air pour rejouer une compétition européenne.

- Sami Khedira pourrait quitter la Vieille Dame cet été. Selon Sky Sports Italia, le champion du monde allemand 2014 attise la convoitise de Wolverhampton. L'avenir du milieu de la Juventus semble bouché avec les arrivées de Rabiot et Ramsey.

© DH - Monaco n'a pas fini son marché. Selon FootMercato, William Carvalho (Betis Séville) et Cedric (Southampton) sont toujours convoités. Pour la Gazzetta dello Sport, Ivan Perisic pourrait également signer sur le Rocher. Monaco devra s'aligner sur les exigences de l'Inter Milan qui demande 40 millions d'euros.