Journal du mercato (25/07): Ilaimaharitra convoité en France, Neymar rêve toujours d'un retour au Barça Mercato N. Ch. Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. © Belga

Le fil info: - 11h20: Brighton tente de recruter Adam Lallana (Liverpool), selon le Daily Telegraph. Le médian va quitter les Reds après six années de bons et loyaux services. Et l'équipe de Leandro Trossard semble en pole position pour l'accueillir.



- 11h15: très convoité ces derniers mois, le back gauche du FC Porto Alex Telles pourrait trouver une porte de sortie cet été. Et il ne manque pas de prétendants puisque Chelsea (qui cible aussi Chilwell de Leicester), Manchester United et Manchester City s'intéressent à lui.



- 11h: The Guardian annonce que le transfert de Victor Osimhen à Naples est désormais bouclé. Il ne manque plus que l'officialisation. Comme nous le précisions hier, Lille récupérera entre 60 et 81 millions d'euros, selon les bonus que débloquera le Nigérian par ses performances en Italie.



- 10h20: autre feuilleton de l'été en Espagne: les ventes que doit faire le Real Madrid pour équilibrer ses comptes et dégraisser sa masse salariale. Bale, Rodriguez et Jovic sont notamment concernés. L'idée ? Récupérer 180 millions d'euros.



- 10h15: le quotidien catalan Mundo Deportivo annonce ce samedi que Neymar espère toujours voir le Barça se manifester cet été. Le mercato prolongé jusqu'en octobre pourrait jouer en sa faveur, pense-t-il. Selon de nombreuses sources, ce sera toutefois très compliqué pour Neymar de trouver une porte de sortie avant 2021...



- 10h: La presse française évoque un intérêt du FC Metz pour le Zèbre Marco Ilaimaharitra. Le club de Ligue 1 s'intéresserait au milieu défensif, revenu de blessure, depuis plusieurs semaines. Mais l'indemnité que demandera le Sporting pour son joueur le plus bankable devrait refroidir les Grenats.