Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.



Les infos de ce dimanche

- 13h50: nos confrères espagnols du quotidien AS pensent savoir que si José Mourinho n'a pas encore retrouvé d'embauche, c'est parce qu'il préfère attendre de voir comment évolue la situation de Zidane au Real Madrid ! Alors que la crise n'est pas très loin à la casa blanca, et que Zidane a montré des points de désaccord avec Florentino Perez durant le mercato, le Portugais aurait dans un coin de la tête un retour sur le banc du Real. D'autant plus qu'il a toujours conservé d'excellents contacts avec le président Perez.



- 13h40: Adil Rami va passer sa visite médicale à Fenerbahçe dans les prochaines heures. C'est ce qu'a annoncé le club turc sur Twitter.



- 13h25: la porte s'ouvrira pour Keylor Navas si le Real lui trouve un remplaçant ! C'est ce qu'affirme AS, qui fait de Stekelenburg, Reina et Caballero des candidats aux yeux du Real.



- 12h30: le Daily Mirror affirme que le PSG est prêt à mettre 110 millions d'euros sur la table pour Wilfried Zaha (Crystal Palace). Si du moins Neymar finit par quitter la capitale française...



- 11h50: le Corriere dello Sport l'affirme: les négociations avancent bien entre l'Inter et ManU au sujet d'Alexis Sanchez.



- 11h15: Paul Georges Ntep est prêté par Wolfsburg à Kayserispor.



- 10h40: le Daily Mirror affirme que Virgil Van Dijk serait sur le point de signer un nouveau contrat avec Liverpool, doublant son salaire au passage...



- 10h30: Neymar a "fait tous les entraînements de la semaine avec un bon état d'esprit et beaucoup de qualité", a fait savoir un Tuchel un peu lassé par les questions sur le Brésilien, en conférence de presse. Mais le joueur est écarté des matches jusqu'à ce que la question de son avenir soit réglée.



- 10h10: Gary Medel (Besiktas) serait en route pour Bologne.



- 10h: Strahinja Pavlovic pourrait finalement ne pas signer à la Lazio. Sa visite médicale aurait débouché sur des résultats négatifs, selon le journal Il Messaggero.



- 9h30: Le jeune gardien belge Lillo Guarneri, appartenant à Milan, pourrait être prêté à Mouscron. Âgé de 17 ans, le portier très prometteur avait été formé au Standard avant de prendre la direction de l’Italie où son contrat court jusqu’en 2021. Une transaction qui s’effectuera si Jean Butez trouve une porte de sortie d’ici la fin du mercato.