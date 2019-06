Le fil infos

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...

Les infos du matin

© D.R. - Le Standard et Sassuolo sont en pôle position pour tenter d'arracher Zinho Vanheusden à l'Inter ! D'autres clubs restent à l'affût pour le Diablotin... Plus d'infos ici.

- A Sclessin, la venue de Felipe Avenatti se négocie en coulisses depuis janvier. La piste menant au puissant buteur de Courtrai ne s'est jamais refermée, d'après nos confrères du Het Laatste Nieuws. Les détails des négociations ici. Mardi soir, le Standard a enregistré officiellement l'arrivée mardi soir de Nicolas Gavory, un latéral français en provenance d'Utrecht. Découvrez son profil ici.

- Toujours en bord de Meuse, les Rouches sont sans nouvelles d'Uche Agbo ! C'est déjà la troisième fois que le médian ne s'est pas présenté aux tests médicaux de pré-saison. Le Nigérian avait demandé un délai supplémentaire pour assister; dans son pays natal, à une cérémonie d'hommage pour sa maman décédée en octobre dernier. Toute l'histoire ici.

- "Deux ou trois pistes à chaque poste", c'est la déclaration surprenante venant de Michael Verschueren lors de la présentation de Vincent Kompany. Le Sporting devrait s'activer sur le marché des transferts maintenant les présentations officielles ayant été faites. Le néerlandais Vlap d'Herenveen est attendu comme la première recrue du mercato estival anderlechtois. Le nom de Vincent Janssens, buteur de Tottenham, circule lui dans les travées du Parc Astrid... Plus de détails ici.

- Nicolas Penneteau est face à un gros dilemme. Le gardien français de Charleroi (38 ans) a le choix de finir sa carrière entre les perches ou en tant qu’entraîneur des gardiens. Le Corse se sent prêt à prolonger son aventure de deux saisons, mais le remaniement du staff pourrait finalement l'en dissuader. Toute l'histoire ici.

- Après la perte de Luka Elsner, l'Union Saint-Gilloise perd également son T2. Abder Ramdane a décidé de suivre son mentor à Amiens, en Ligue 1.

- Serge Gakpé, ex-standarman, pourrait quitter le Cercle Bruges pour rejoindre l'Apollon Limassol, selon RMC.





© D.R. - D'après Skysports, Tanguy Ndombele a signé à Tottenham pour près de 70 millions d'euros. Il s'agirait d'un record de transfert sortant pour le club lyonnais, et un record de transfert entrant pour les Spurs.

- Andre Gomes reste définitvement à Everton. Prêté chez les Toffees par Barcelone, il a finalement décidé de continuer dans le club de la Mersey.

- David Silva entame sa dernière saison à Manchester City. Décidemment, après le départ de Vinz the Prince, c'est une autre page qui se tourne pour les Cityzens. Après 10 ans de bons et loyaux services, le meneur de jeu espagnol compte déjà 395 rencontres sous la vareuse des Skyblues.

- United et City se bataillent pour Harry Maguire. Les deux clubs mancuniens seraient prêts à joindre la clause de plus de 70 millions d'euros pour le rugueux défenseur central de Leicester. Les Foxes n'ont toutefois nullement l'intention de vendre leur joueur, et n'ouvrent leurs oreilles qu'en cas d'offres supérieures à 80 millions, explique SkySports.





© D.R. - Edinson Cavani a confirmé son envie de poursuivre au PSG. "Je suis fier et content de jouer là-bas", a déclaré l'Uruguayen au micro de BeIN Sports.



- William Vainqueur, ex-Rouche et passé par l'OM, est prêté par Antalyaspor à Toulouse pour la saison effective. Le milieu de terrain retrouve la Ligue 1 qu'il a longtemps côtoyé.

- Thiago Mendes et l'Olympique Lyonnais, ça brûle. Le milieu de terrain lillois est tout proche de rejoindre les Gones. Selon les informations de RMC Sport, les agents du joueur de 27 ans étaient présents à Lyon mardi soir pour régler les derniers détails du transfert.





© D.R. - Jasper Cillessen quitte le Barça ! Le portier néerlandais, sur une voie de garage en Catalogne, signe à Valence. La durée du contrat et le montant de la transaction n'ont pas encore été dévoilés. Plus d'infos ici.



- Les rebondissements dans le dossier épineux de Neymar sont nombreux. Le quotidien espagnol Sport, affirme que le Barça tiendrait son accord verbal avec la star brésilienne. Le numéro 10 du PSG serait prêt à consentir un effort financier pour retourner en Catalogne. Reste à trouver un accord avec les dirigeants parisiens, ce qui ne paraît pas être une mince affaire...

- En cas d'échec sur la piste rocambolesque menant à Paul Pogba, le Real pourrait se rabattre sur Donny van de Beek, le prometteur meneur de jeu de l'Ajax. Les Ajacides pourraient le lâcher pour une somme avoisinant les 60 millions d'euros, explique Marca.





© D.R. - Adrien Rabiot est à deux doigts de rejoindre la Juventus. Serait-ce la fin du calvaire pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ? Rabiot, toujours indésirable au PSG depuis plusieurs mois, attise les convoitises mais n'a toujours pas trouvé son nouveau point de chute. Plus d'infos ici.



- Rabiot n'est pas le seul Parisien à être proche d'un transfert à Turin. Gianluigi Buffon, l'emblématique portier des Bianconeri, pourrait faire son grand retour cet été ! Après une saison mitigée au PSG, la légende de 41 ans pourrait revenir à la Juve pour suppléer Szczesny en cas de besoin. Encore une saison, avant de raccrocher les crampons et se voir attribuer un autre rôle au sein du club.

- Les rumeurs envoyant Romelu Lukaku à l'Inter continuent d'enfler. Son agent, Federico Pastorello, ne laisse plus planer aucun doute : "Lukaku est un rêve pour l'Inter, un rêve difficile à réaliser, mais je pense que rien n'est impossible. Ce n'est pas impossible et l'Inter est en train de tout tenter". Pastorello est en Lombardie pour discuter du cas de ses autres poulains, mais également pour négocier l'avenir du meilleur buteur de l'histoire des Diables...