Comme chaque été, notre journal du mercato est de retour ! En attendant notre chat interactif qui animera les heures les plus chaudes de cette fenêtre de transferts, retrouvez chaque jour l'essentiel des infos mercato dans notre live. Si vous avez loupé les infos de ce vendredi, vous pouvez tout rattraper en les consultant ici.

Le fil info :

- 9h55 : Selon la Gazzetta dello Sport, les derniers détails du prêt de Romelu Lukaku à l'Inter devraient être réglés en début de semaine. La signature de l'attaquant des Diables devrait avoir lieu ce mercredi si tout se passe bien.

- 9h30 : Le transfert de Sven Botman (Lille) vers Newcastle prend une allure définitive. Le Néerlandais s'est envolé vers le nord de l'Angleterre pour passer ses tests médicaux et signer son nouveau contrat. Les Magpies vont dépenser 37 millions d'euros avec plusieurs bonus possibles pour s'attacher les services du défenseur.

- 9h20 : Paul Pogba est bientôt de retour à la Juventus. Selon Fabrizio Romano, le Français et les Bianconeri sont parvenus à un accord autout de 8 millions d'euros par saison. Le transfert devrait être officialisé début juillet.

- 9h10 : L'Euro U19 bat son plein actuellement en Slovaquie : l'occasion de pouvoir admirer les pépites du football mondial de demain.

- 9h00 : Cristiano Ronaldo chercherait à quitter Manchester United dans les prochaines semaines, surtout au vu du pauvre mercato des Red Devils jusqu'à présent. Et Chelsea pourrait être son futur port d'attache. Selon The Athletic, le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly aurait rencontré Jorge Mendes, agent de Ronaldo. Mais le club londonien ne serait pas le seul sur la balle : selon la Gazzetta dello Sport, son agent Jorge Mendes l'aurait proposé à l'AS Rome où il retrouverait un certain José Mourinho. Mais de son côté, Manchester United n'aurait pas l'intention de vendre le joueur de 37 ans qui possède encore une année de contrat chez les Red Devils.

- 08h50 : Gareth Bale en MLS, c'est fait ! Le Gallois quitte le Real Madrid après neuf années pour une aventure au Los Angeles FC.

- 8h30 : La pépite néerlandaise Xavi Simmons devrait prolonger son contrat avec le PSG dans les prochaines heures. Il sera ensuite prêté au PSV Eindhoven.

- 8h15 : Samuel Umtiti doit quitter le FC Barcelone. On vous explique pourquoi l'international français est à un tournant de sa carrière.