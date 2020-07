Le fil infos

14h48: Selon RMC Sport, Lille est tombé d'accord avec le Glasgow Rangers pour le transfert de l'attaquant Alfredo Morelos. Cette saison, le Colombien de 24 ans a inscrit 29 buts en 46 matchs, toutes compétitions confondues. Il s'agirait du deuxième attaquant transféré ce week-end après Burak Yilmaz, 35 ans et qui devrait arriver libre. Deux attaquants pour faire oublier Victor Osimhen toujours sur le départ mais aussi qui éloignent le Gantois Jonathan David des Dogues.

14h28: Pablo Longoria est officiellement le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen l'a annoncé ce dimanche dans un communiqué. "Pablo supervisera l'ensemble du secteur sportif, de l'équipe première au centre de formation. Il sera responsable des transferts et accélérera le développement de l'usage des données dans la prise de décision sportive", précise l'OM.

14h25: Selon les informations du quotidien AS, le Portugais William Carvalho, passé par le Cercle de Bruges et plus récemment Manchester United pourrait rejoindre le Stade Rennais. Le milieu de terrain de 28 ans, actuellement au Real Betis est une priorité des Bretons qui cherchent à se renforcer en vue du troisième tour qualificatif pour la Ligue des Champions. Le club andalou pour sa part demanderait 20 millions d'euros pour laissé partir son joueur.

14h19: Naples affirme n'avoir encore reçu aucune offre pour Kalidou Koulibaly contrairement à ce qui était annoncé samedi soir. "Pour le moment, nous n'avons reçu aucune offre", a déclaré le directeur sportif des Azzurri, Cristiano Giuntoli, "Koulibaly a eu des offres importantes dans le passé et a révélé beaucoup d'intérêt, mais nous ne sommes pas pressés de prendre des décisions. Nous considérons nos joueurs comme importants et nous discuterons de la situation directement avec eux." Le Sénégalais, passé par Genk attise la convoitise des plus grands clubs européens comme Manchester City, Manchester United,, Liverpool ou encore Barcelone.

14h00 : Il y a quelques semaines, le départ de Jonathan David de Gand semblait acté, le joueur voulant à tout prix quitter notre championnat, vraisemblablement pour Lille, le club le plus intéressé. Mais le président des Buffalos ne désespère pas de garder sa pépite une année supplémentaire : "J'ai expliqué à Jonathan que nous voulions qu'il joue encore une saison pour nous. Et je lui ai aussi expliqué que sportivement, c'était mieux pour lui. Il y a quelques semaines, on disait qu'il voulait seulement rejoindre la Bundesliga et maintenant il voudrait à tout prix rejoindre la France... c'est quand même bizarre", a déclaré De Witte dans les colonnes de l'hebdomadaire De Zondag, "Avec Lille, les négociations sont à l'arrêt depuis cette semaine, mais d'autres clubs ont manifesté un intérêt concret. Leeds en fait partie. Avec de biens meilleures conditions. Mais encore une fois, je vais tout faire pour le conserver."