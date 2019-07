Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© DH - La Gantoise penserait à Kums pour garnir son entrejeu. Pour plus d'infos, c'est ici !

- Ivan Santini pourrait s'envoler pour la Chine. L'attaquant d'Anderlecht intéresse Jiangsu Suning FC. Une offre de plus de deux millions d'euros serait sur la table et le RSCA se contenterait de cette somme. L'attaquant doit à présent s'entretenir avec le club chinois. Pour plus d'infos, c'est ici !

© DH - Si Vermaelen semble avoir trouvé une porte de sortie, ce n'est pas encore le cas de Lukaku. Cliquez ici pour en savoir plus.

- Tottenham est-il prêt à bouleverser le marché des transferts ? Selon The Times, le directeur sportif des Spurs, a signifié à son entraîneur, Mauricio Pochettino, qu'un nouveau contrat sponsoring allait renflouer les caisses du club. La première recrue pourrait-être Paulo Dybala poursuit le journal avec une offre estimée à 80 millions de livres (+-88 millions d'euros).

- Everton a prévenu son homologue de Crystal Palace qu'il allait formuler une offre de 65 millions d'euros pour Wilfried Zaha. Cenk Tosun ferait également partie de la transaction afin de diminuer le prix du joueur selon The Telegraph.

© DH - Dortmund se prépare à réaliser une offre pour Malcom selon Goal. Elle pourrait s'élever à 42 millions d'euros poursuit le média. Le joueur du FC Barcelone est sur une voie de garage en Catalogne où la concurrence s'annonce encore plus dure avec l'arrivée de Griezmann.

- Au rayon des départs, le BVB aimerait se séparer d'André Schürrle et de son imposant salaire estimé à 7 millions par an. Selon Bild, la Chine et le Lokomotiv Moscou lui tendent les bras. Le champion du monde allemand est en total perte de vitesse depuis plusieurs années maintenant. L'an dernier il était prêté à Fulham qui est descendu en Championship.

© DH - AS l'assure aujourd'hui, Zambo Anguissa se rapprocherait sérieusement du Villarreal. Le milieu de terrain de Fulham pourrait même signer aujourd'hui ou demain. Un prêt avec option d'achat serait l'option privilégiée pour celui qui avait coûté 30 millions d'euros aux Cottagers il y a un an.

© DH - Ancelotti confirme les rumeurs d'hier par rapport à Nicolas Pepe. L'entraîneur de Naples n'a pas nié et a expliqué: "bien sûr qu’on s’intéresse à Nicolas Pépé, les agents sont là, ça ne sert à rien de le cacher, a reconnu l'ancien coach du PSG. Des négociations sont en cours, voyons ce qu'il se passe." Selon plusieurs médias transalpins, un accord pourrait tomber aujourd'hui. Naples aurait donné 64 millions d'euros plus Adam Ounas (estimé à 21). Lille espérait absolument 85 millions d'euros pour son Ivoirien et devrait accepter cette offre selon la Gazzetta dello Sport.

© DH - Yann M'Vila est convoité sur ce mercato d'été ! Hier, les médias turcs annonçaient que le Fenerbahce était très intéressé par les services du milieu. Aujourd'hui, on apprend dans L'Equipe que le joueur de l'ASSE est suivi par West Ham et Crystal Palace. Il reste encore 3 ans de contrat à Yann M'Vila chez les Verts.

© DH - Max Alain Gradel pourrait poursuivre sa carrière dans un club du Golf. Le joueur de Toulouse intéresse notamment l’Ettifaq FC qui lui propose un contrat de 2 ans minimum avec un salaire de 3 millions d’euros à l’année selon FootMercato. Toulouse espère une offre de 4.5 millions.

- Nouveau défi pour Daniele De Rossi. L'Italien a officiellement signé pour Boca Juniors. Il était arrivé hier à l'aéroport. Le club argentin n'a pas souhaité communiquer la durée du contrat.