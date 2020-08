Le fil info:



Les infos du matin:

© D.R. - Vojvoda est arrivé en Italie ! Il va signer son contrat dans les heures qui viennent... Plus d'informations ici.



- Mikael Lustig quitte Gand un an après avoir rejoint le club. Arrivé du Celtic, il n'entrait ni dans les plans de Thorup, ni dans ceux de Bölöni, et était barré par Castro-Montes et Botaka. Il va rejoindre gratuitement l'AIK, en Suède.

© D.R. - Visite médicale pour Thiago Silva à Chelsea dès demain, selon Sky Sports. Tous les détails sont réglés, malgré les efforts de Thomas Tuchel pour le conserver au PSG, et le défenseur brésilien va signer son contrat très prochainement.

- Leeds va frapper un gros coup sur le marché des transferts en signant l'attaquant Rodrigo de Valence. Les promus en Premier League se rapprochent d'un accord avec le club espagnol et, sauf retournement de situation, devraient bientôt voir arriver le joueur.

- Si cela se confirme, un autre beau coup à venir est l'arrivée de James Rodriguez à Everton. Le joueur n'a plus qu'un an de contrat au Real Madrid et est sur la liste des indésirables. Le milieu offensif retrouverait ainsi son entraîneur favori, Carlo Ancelotti, qu'il a cotoyé au Real et au Bayern Munich. Sky Sports affirme que les discussion progressent et qu'un accord n'est plus très loin.

- Newcastle souhaite attirer Rob Holding en prêt. Arsenal est ouvert à la discussion, le club devant dégraisser au poste de défenseur central.



© D.R. - La liste s'allonge pour Messi. Alors que l'Inter Milan et Manchester City sont les deux favoris pour signer la légende argentine, Manchester United aurait également contacté ses représentants. Un club tient malgré tout la corde pour signer le sextuple Ballon d'Or.



- Du côté de Barcelone, rien n'est encore fait quant à la résiliation du contrat de La Pulga. En effet, la clause permettant au joueur de quitter le club gratuitement a pris fin le 10 juin. Du côté des avocats de Messi, on répond que cette date signifiait dix jours après la date initiale de la finale de la Ligue des Champions, et qu'en toute logique, vu les circonstances, elle doit être repoussée. Si le club n'a pas encore répondu au fax de Messi, Sky Sports affirment qu'il en prépare un.

- Mariano poussé vers la sortie au Real Madrid. Selon Mundo Deportivo, le club souhaite se débarrasser de son attaquant mais celui-ci ne semble pas vraiment intéressé à l'idée de partir. Benfica à montré son intérêt, mais celui-ci n'était pas réciproque.

© D.R. - Pedro à l'AS Roma, c'est fait. L'Espagnol a signé un contrat de trois ans, et s'offre un nouveau challenge à 33 ans et après cinq saisons à Chelsea.

- Marca affirme que l'AC Milan pousse pour faire venir Brahim Diaz, 21 ans, en prêt du Real Madrid.

- Pour Pirlo, Dybala est intouchable. C'est ce que le nouvel entraîneur de la Juventus a déclaré hier. "C'est un acteur important de mon projet". Il a également confirmé le départ prochain de Gonzalo Higuain.



- L'AS Roma pense à Kolasinac, qui a perdu sa place à Arsenal. Coût de l'opération: 15 millions d'euros. Le club italien n'est pas seul sur le joueur, Schalke 04 ayant aussi montré son intérêt.

© D.R. - Le salaire de Messi rend un transfert éventuel vers Paris impossible, selon l'Equipe. Le journal parle de "rêve inaccessible".