Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - l’international U21 belge Julien Ngoy devrait jouer à Courtrai cette saison. Son prêt de Stoke City (D2 anglaise) est en bonne voie. A 21 ans, il veut trouver du temps de jeu après une location mi figue, mi-raisin en Suisse la saison passée. Ngoy, un attaquant de couloir très rapide, n’a encore jamais joué en D1 belge après avoir quitté le Club Brugeois pour Stoke à son adolescence.

© D.R. - Tottenham craint de perdre son maître à jouer. Selon le tabloïd du Daily Star, les Spurs ont peur de voir Christian Eriksen leur filer entre les mains avant la fin du mercato. Le Danois, dont le contrat se termine en juin prochain, est pisté de près par le Barça et son rival, le Real Madrid. Le club londonien n'aurait pas le choix d'accepter une dernière offre alléchante pour son magicien scandinave.



- David De Gea prend son temps dans la négociation de son nouveau contrat juteux avec Manchester United, d'après le Daily Mail. Malgré une revalorisation salariale de plus de 350.000 euros par semaine, le portier ibérique pourrait patienter jusqu'à janvier afin d'étudier de potentielles offres. Le PSG reste à l'affût... Pour le remplacer, les Red Devils serait sur la piste de Dominik Livakovic, le portier du Dinamo Zagreb.

- Kenedy ne rentre pas vraiment dans les plans de Frank Lampard à Chelsea. Dès lors, le polyvalent brésilien cherche à quitter Stamford Bridge au plus vite, estime Marca. Le journal ibérique ne donne pas d'indications quant à la future destination probable du joueur, lui qui n'a pas su s'imposer lors de son prêt à Newcastle la saison passée. Le tabloïd The Sun persiste dans l'idée que Tiémoué Bakayoko est lui aussi proche d'un départ en prêt à l'AS Monaco, son ancien club.

© D.R. - James Rodriguez ne veut pas d'un départ du Real Madrid. Deux ans plus tard, le meneur de jeu colombien a enfin revêtu la vareuse immaculée de la Casa Blanca. Selon le quotidien AS, Zidane lui réserve une petite place dans ses plans et James serait déterminé à prouver sa valeur à Madrid, malgré un intérêt prononcé de Naples et de l'Atletico cet été.



© D.R. - la Roma serait intéressée par Mariano Diaz (Real Madrid), selon Tuttomercato. L'attaquant n'a pas fait honneur au n°7 de Ronaldo, la saison dernière.

- L'OGC Nice a de la concurrence dans le dossier de Stanley Nsoki. D'après L'Equipe, la Juve s'est alignée pour le latéral du PSG. Le club turinois serait même disposé à soumettre une offre.

- Fernando Llorente en route vers Naples ? Libéré de son contrat avec les Spurs, le longiligne buteur espagnol a une pléthore d'opportunités qui s'offrent à lui. Selon Sky Italia, le président De Laurentiis songe sérieusement à le recruter tandis que le joueur ne serait pas contre de rejoindre les Napolitains. Une réponse est attendue d'ici le milieu de la semaine, précise le média.

- Gary Medel est à deux doigts d'un retour en Série A, à en croire Sky Italia. Après trois saisons passées à l'Inter (2014-2017), le défenseur chilien du Besiktas devrait passer sa visite médicale ce lundi (ou mardi) à Bologne. Prix de la transaction : 2 millions d'euros.

© D.R. - L'AS Monaco a officialisé l'arrivée du défenseur central international uruguayen Guillermo Maripan, qui débarque d'Alaves contre 18 millions d'euros.



- Yohan Cabaye est proche d'un grand retour dans l'Hexagone. Le milieu de terrain va s'engager avec Saint-Etienne dans les prochains jours raconte L'Equipe. A 33 ans, l'ancien Parisien a été libéré de son contrat avec Al Nasr.

- Thomas Tuchel n'a aucune certitude sur Neymar. En conférence de presse, le tacticien allemand du PSG a confié qu'il ne savait rien quant à l'avenir proche de sa star brésilienne, ni même s'il aura l'occasion de l'aligner vendredi lors du déplacement à Metz. C'est le chaos total au club de la capitale. Le Barça et le Real, eux, continuent d'essayer d'arracher Ney à coups de millions et d'échanges de joueurs loufoques.

© D.R. - Longtemps convoité dans toute l'Europe, l'attaquant international allemand Timo Werner a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le Red Bull Salzbourg, à six mois de l'expiration de son bail. La clause libératoire est elle érigée à hauteur de 30 millions d'euros.



© D.R. - Libre comme l'air depuis la rupture de son contrat avec Marseille, Adil Rami devrait rejoindre le Fenerbahce.



- Décidément, le club stambouliote veut du lourd pour son arrière-garde. Sport1 affirme que Jerome Boateng et le Bayern Munich ont reçu une offre de Fenerbahçe, sans en dire plus sur la réciprocité éventuelle de cet intérêt nouveau....