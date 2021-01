Le fil info :

- Bruges suit une pépite uruguayenne. Plus d'informations ici.

- Manuel Benson file en Eredivisie. C'était dans l'air hier, c'est désormais officiel: l'ailier quitte l'Antwerp et rejoint le PEC Zwolle pour un prêt jusqu'en fin de saison, sans option d'achat.

- Un joueur de City à Courtrai. Le milieu de terrain Ante Palaversa quitte City pour Courtrai jusqu'en 2022. Le Croate de 20 ans connait notre championnat après avoir évolué à Ostende l'année passée.

- Ortwin De Wolf, proche de l'Antwerp. Le Nieuwsblad affirme que le gardien d'Eupen rejoindra les troupes de Vercauteren. Pour le remplacer, les Pandas songent à Alex Craninx, gardien belge de 25 ans actuellement à Molde (Norvège) et formé au Real Madrid.

-Odion Ighalo quitte Manchester United. Son prêt est arrivé à échéance et l'attaquant retournera en Chine, au Shanghaï Shenhua.

- Manchester City drague David Alaba. En fin de contrat au Bayern et annoncé du côté du Real, le défenseur autrichien a la cote en Angleterre. Selon AS, les Mancuniens proposeraient un contrat de 14 millions annuels, contre 11 offerts par les Madrilènes. Des clubs comme Liverpool, Chelsea, le PSG et Manchester United sont également attentifs au déroulement du dossier.

- Thomas Tuchel était le.... troisième choix. Le Mirror annonce que les Londoniens ont d'abord proposé le poste à Ralf Rangnick et Julian Nagelsmann mais les deux hommes ont refusé.

- Chelsea manque à Oscar. Le joueur du Shanghai Shenhua s'est exprimé dans un entretien accordé au Guardian "J'aimerais un jour retourner à Chelsea pour mettre fin à ma carrière."

- Eric Garcia ne rejoindra pas le Barça cet hiver. Les dirigeants catalans se sont réunis hier et la décision est tombée à en croire nos confrères de Marca. Koeman voulait attirer le défenseur dès maintenant mais la direction blaugrana a estimé plus opportun de le faire venir gratuitement cet été.

- Les Catalans cherchent toujours un concurrent pour Alba. Junior Firpo n'a pas convaincu et les Catalans souhaitent le vendre. Pour le remplacer, Mundo Deportivo évoque José Luis Gayà (Valence) et Marcos Alonso (Chelsea). Le Parisien Juan Bernat a également été cité.

- Christian Eriksen reste à l'Inter. C'est en tout cas ce qu'a affirmé son entraineur, Antonio Conte en conférence de presse "J'ai répété à plusieurs reprises que nous n'attendons aucun renfort et qu'aucun joueur ne quittera le club cet hiver."

- Gennaro Gattuso a trois matchs pour convaincre son président. En cas de mauvais résultats avec Naples, l'ancien milieu de terrain pourrait perdre son poste au profit de Rafa Benitez ou Walter Mazzarri selon Mundo Deportivo.

- Hans-Dieter Flick, prêt à quitter le Bayern ? Le départ en fin d'année de Karl-Heinz Rummenigge pourrait donner des envies d'ailleurs à l'entraineur de 55 ans. Sport Bild annonce aussi que le tacticien pourrait être tenté à l'idée de reprendre l'équipe nationale en cas de départ de Joachim Löw après l'Euro.

- Un ailier de Grêmio à Porto ? D'après les médias portugais, Pepê, 23 ans, pourrait rejoindre le Vieux Continent contre 15 millions d'euros avant de rester dans son club jusqu'en fin de saison, sous la forme d'un prêt.