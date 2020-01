Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Les infos du matin

Thomas Didillon discute encore avec Genk : le portier n’était pas à Bruges dimanche. Il insiste pour partir à Genk, malgré le refus de la direction faisant suite à la proposition des Limbourgeois qui veulent uniquement un prêt. Les discussions se poursuivent entre le gardien et les clubs. Le mercato ferme vendredi soir.

Hatem Ben Arfa va rebondir en Liga. Sans club depuis son aventure à Rennes, le Français de 32 ans est proche de s'engager du côté de Valladolid, actuels 16èmes de Liga, d'après Mundo Deportivo. Ce serait le troisième championnat pour l'ancien Marseillais, après la Ligue 1 et la Premier League. Il sera présenté mardi et signera un contrat jusqu'en fin de saison.

Suite du feuilleton Cavani. Partira ou partira pas ? C'est la question que tout le monde se pose du côté de nos voisins français. Toujours en négociations avec l'Atletico Madrid, L'Equipe annonce que le PSG serait prêt à libérer sa star uruguayenne pour 15 millions, contrairement aux 30 millions demandés initialement. Pour rappel, son contrat avec le PSG se termine en juin.

Christian Eriksen à l'Inter, une question d'heures. Selon Sky Sport, le Danois est attendu à Milan aujourd'hui pour passer sa visite médicale. Le club lombard débourserait 20 millions à Tottenham pour s'offrir les services du joueur de 27 ans. Ce serait le troisième transfert de l'Inter durant ce mercato hivernal, après les arrivées d'Ashley Young et Victor Moses.

Mateta intéresse Naples. Le Français de 22 ans, actuellement à Mayence est dans la ligne de mire du club de Gattuso. Les Napolitains souhaiteraient s'offrir ses services dès le prochain match de Champions League contre le Barça mais le club allemand ne souhaite pas le laisser partir avant la fin de saison, selon L'Equipe.

Parme séduit par un Diable Rouge. Adnan Januzaj serait désireux de quitter la Real Sociedad. Outre un intérêt de la Roma, c'est maintenant au club parmesan de se rensiegner sur le joueur de 25 ans.

Qu'en sera-t-il de Giroud ? L'ancien Gunner ne devrait pas faire long feu à Chelsea d'après Sky Sports. Courtisé par Conte qui l'a eu sous ses ordres à Chelsea, le transfert s'était refroidi avec une possible venue de Llorente. Mais son arrivée avortée, l'Inter et Chelsea vont reprendre les discussions sur l'arrivée du champion du monde dans le club de Lukaku.

Ever Banega quittera Séville et l'Europe la saison prochaine. D'après Eurosport, l'ancien international argentin quittera le club andalous en fin de saison pour une expérience en Arabie Saoudite, plus précisément au club de Al Shabab FC. Le joueur de 31 ans a signé un contrat de 3 ans.