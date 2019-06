Le fil infos

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...

Les infos du matin

© D.R. - Charleroi et Penneteau devraient poursuivre ensemble. Toutes les infos ici.



- Le Standard de Liège boucle le dossier Vanheusden. Il devient le transfert le plus cher du championnat belge. Hier, le club de la principauté en a également profité pour transférer Avenatti pour 3,5 millions. Toutes les infos ici.

- Le Standard teste des joueurs. En plus du frère de Christian Luyindama, John, le Standard a mis un autre joueur à l’essai en la personne de l’international U20 sénégalais, Mamadou Danfa. Âgé de 18 ans, il s’agit d’un ailier droit capable de jouer sur les deux flancs. Il était présent à Braine mercredi soir.

- Mauvaise nouvelle pour Josué Sa (et pour Anderlecht qui aimerait le vendre) : Villarreal a finalement trouvé un accord avec l’Olympiakos pour Ruben Semedo. Il s’est engagé officiellement mercredi. Sa était le plan B, lui qui avait été le capitaine de Pedro Martins, le nouveau coach de l’Olympiakos, à Guimaraes.

- De retour à l’entraînement mardi où il a découvert Karim Belhocine, David Henen (23 ans) suscite de l’intérêt. L’AZ s’intéresse à l’attaquant belge après une première saison qu’il a finie sur le banc mais qui offrait tout de même de belles promesses. Le club néerlandais aimerait racheter la dernière année de contrat d’Henen à Charleroi. Une option dans le bail permet tout de même de le prolonger pour deux saisons au Mambourg. L’AZ, où John van den Brom a laissé sa place à son assistant Arne Slot, est très ambitieux pour cette saison. Le club veut terminer dans le top 3. La direction de Charleroi sera-t-elle d’accord de laisser filer celui qui représente un beau potentiel tout en ayant l’avantage d’être belge dans un noyau cosmopolite ? Affaire à suivre.

- Dans l'autre sens, Dorian Dessoleil vient de prolonger son contrat avec Charleroi.

- Prêté par Braga la saison passée, Marko Bakic est transféré définitivement à Mouscron, a annoncé mercredi le club de Jupiler Pro League. L’international monténégrin s’est engagé pour quatre saisons. L’Excel a accueilli l’attaquant ghanéen Jonah Osabutey dans son effectif. Il arrive de l’équipe B du club allemand du Werder Brême pour un prêt d’une saison. Là-bas, le joueur de 20 ans, a marqué douze buts et donné deux passes décisives en 27 matchs.

- Le club campinois de Proximus League, Westerlo, a annoncé l’arrivée de l’attaquant belgo-angolais Igor Vetokele. Âgé de 27 ans, Vetokele retrouve à Westerlo l’entraîneur Bob Peeters, avec qui il a déjà travaillé au Cercle Bruges et à Charlton Athletic. La saison dernière, il a marqué trois buts en 23 matchs de Ligue One (D3) anglaise.

- De nombreux joueurs de Pro League seront libres de tout contrat dès le 30 juin. L'analyse ici.

© D.R. - Frank Lampard toujours plus proche de Chelsea. Il devra faire face à cinq travaux.



- Après Daniel James, Aaron Wan-Bissaka, l’arrière droit de Crystal Palace âgé de 21 ans, devrait être le deuxième transfert entrant des Mancuniens. Un accord aurait été trouvé aux alentours des 55 millions d’euros.

© D.R. - Arrivé l’été dernier à la Roma après plusieurs saisons à Séville, Steven Nzonzi n’a visiblement plus envie de faire de vieux os en Italie. Courtisé par l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain est prêt à aller au clash avec la Roma pour quitter l’Italie et revenir en France.

- Nice et Monaco sont tombés d’accord pour le transfert de Kephren Thuram, un jeune milieu de terrain français, qui n’est autre que le fils de Lilian Thuram. Il s’agit de son premier contrat professionnel et il rejoint un certain Patrick Vieira, ancien coéquipier de Liliam Thuram chez les Bleus.

© D.R. - Xaver Schlager vient de s'engager avec Wolfsburg. L'international autrichien de 21 ans quitte le RB Salzburg pour 12 millions d'euros.

© D.R. - Buffon en route vers la Juve. Toutes les infos ici.



- De Ligt se rapproche de la Juve. Les deux parties seraient d'accord sur les modalités du contrat. Le Néerlandais pourrait ainsi gagner 12 millions d'euros par an durant quatre saisons.

- L'Inter prépare une offre de neuf millions d'euros pour signer Romelu Lukaku via un prêt de deux ans. Au terme de ces deux saisons, le club italien débourserait encore près de 60 millions pour acquérir l'attaquant belge à titre définitif.

© D.R. - L'Atlético Madrid sort les billets pour arracher Joao Félix de Benfica. Les 126 millions déposés seront-ils suffisants? Toutes les infos ici.



- Selon le quotidien L’Équipe, le Français Antoine Griezmann devrait bien rejoindre le Barça cet été. Si certains ont évoqué un problème en interne, il semblerait plutôt que les Blaugranas patientent… pour payer moins cher. En effet, la clause libératoire du champion du monde passera de 200 à 120 millions d’euros le 1er juillet. Il pourrait y toucher un salaire annuel de 17 millions d’euros.