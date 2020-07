Les infos du matin:

© D.R. - Ça bouge dans la défense d'Anderlecht. Vranjes, qui a joué contre les U21 de Nantes, pourrait rapidement repartir : l’AEK Athènes lui offre un contrat de quatre ans, à condition que le RSCA lâche le défenseur gratuitement. Dewaele, absent samedi, est également sur le départ. Trois clubs néerlandais, Twente, NAC Breda et Heerenveen, sont intéressés par une location. Un club portugais le tient aussi à l’œil. Il n’a pas d’avenir à court terme au Sporting.

- Sur une voie de garage à Anderlecht, Thomas Didillon cherche une porte de sortie rapide. Le gardien français a reçu une offre concrète du Cercle qui acceptait même de prendre tout son salaire en charge. Après réflexion, Didillon a refusé. La drague poussée des Brugeois, validée par la direction de Monaco, était flatteuse mais il privilégie un défi plus ambitieux, même s’il doit encore patienter. Il se murmure qu’un club d’un des quatre grands championnats européens l’a placé sur sa short list. Plutôt pour une location dans un premier temps, ce que le RSCA est prêt à accepter, même s’il préférerait une vente sèche.

© D.R. - Le mercato anglais est officiellement ouvert aujourd'hui. Il sera terminé au niveau international le 5 octobre mais durera deux semaines supplémentaires entre clubs anglais.



- Les coéquipiers de Jan Vertonghen lui disent au revoir. Sur les différents réseaux sociaux, Harry Kane et Toby Alderweireld ont rendu hommage à Jan Vertonghen qui a vécu hier son dernier match comme joueur de Tottenham. Arrivé en 2012 chez les Spurs, le défenseur belge est en fin de contrat et devrait découvrir un nouveau championnat. Plusieurs clubs espagnols et italiens sont sur les rangs.

- Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal selon Transfermarkt. Le Gabonais n'a plus qu'un an de contrat à Londres et est particulièrement suivi par Barcelone et le Real Madrid.

© D.R. - Selon ABC, Zinédine Zidane souhaiterait se débarrasser de Luka Jovic la saison prochaine. Avec seulement deux buts cette saison près son arrivée la saison prochaine contre 60 millions d'euros, l'attaquant serbe n'a pas vraiment répondu aux attentes de la Casa Blanca qui chercherait à le prêter pour la saison prochaine. Monaco et l'AC Milan sont sur le coup.



- Le Barça gourmand pour Coutinho. Selon Foot Mercato, le club blaugrana réclamerait Matteo Guendouzi plus un chèque de 50 millions d'euros pour lâcher l'international brésilien. Arsenal ne serait pas disposé à payer une telle somme.

© D.R. - L'avenir d'Alexis Sanchez toujours par réglé. Le directeur sportif de l'Inter, Giuseppe Marotta a confirmé que le club discute avec Manchester United pour laisser le Chilien terminer l'Europa League avec Manchester United sans qu'un accord n'ait été trouvé pour l'instant.



- La situation serait redevenue sereine pour Nicolo Zaniolo à la Roma selon La Gazzetta dello Sport . En froid avec certains coéquipiers et son entraîneur, la situation aurait été clarifiée et apaisée, ce qui permettra à la pépite romaine de continuer à prendre de plus en plus de place dans la capitale italienne. Un départ n'est plus à l'ordre du jour.

© D.R. - Jonathan Ikoné à Dortmund ? Selon le Times, le Borussia suivrait attentivement la situation de l'international français du Losc comme potentiel remplaçant de Jadon Sancho, annoncé avec insistance du côté de Manchester United.



© D.R. - Wesley Fofana pisté par l'AC Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard serait sur la piste du défenseur de Saint-Étienne. Âgé de 19 ans, le défenseur central serait aussi sur les tablettes de Leicester, Rennes, Monaco et Lyon.