Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. En Belgique, France, Espagne, Italie et en Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Adrien Trebel se rapproche progressivement de l'Arabie Saoudite ! Le club d'Al Shabab a fait une offre et une autre devrait suivre dans la foulée. Le milieu français, indésirable dans le plan de jeu de Kompany, est prêt à accepter afin de sortir de l'impasse. Toujours dans le sens des départs, une dizaine de joueurs doivent encore éclaircir la brume entourant leur avenir au Sporting... Toutes les infos du mercato des Mauves ici.

- Toujours au Parc Astrid, Michael Verschueren s'est confié en interview pour la DH. Il se dit confiant du noyau actuel qu'il estime prêt à gagner des matches. Le directeur général des Mauves a abordé les derniers points chauds du mercato qui restent encore en suspens. L'interview en intégralité ici.

- Le mercato est loin d'être bouclé à Bruges ! Alors que Marvelous Nakamba et Sofyan Amrabat ont quitté la Venise du Nord, les Blauw en Zwart travaillent âprement sur la piste menant à Victor Wanyama. Plus d'infos ici.

- Les spéculations autour de Jean Butez sont nombreuses. On pensait que le portier mouscronnois allait être transféré au vu de son excellente saison, pourtant il est toujours bel et bien au Canonnier. Le gardien français espère toujours trouver une porte de sortie pour franchir un pallier... Retrouvez toutes les infos ici.

- Adnan Custovic est donc le premier entraîneur à se faire virer cette saison en Pro League. Waasland-Beveren a remercié Custovic après seulement 5 journées de championnat et un catastrophique 1/15. L'interim est assuré par Dirk Geeraerd. Plus d'infos ici.

- Après Verschueren, c'est au tour d'Alexandre Grosjean d'aborder la fin de mercato des Rouches. Alors que Paul-José Mpoku et Mehdi Carcela semblent bien partis pour rester en bord de Meuse, la fin du mercato pourrait encore s'emballer selon le directeur général liégeois. Toutes les infos Standard ici.

- Au Pays Noir, Kaveh Rezaei pourrait effectuer son grand retour chez les Zèbres. Le buteur iranien de Bruges a connu une saison décevante. Décimé par les blessures, Rezaei n'a pas su faire son trou et pourrait dès lors être prêté à ses anciennes couleurs. Les détails sur la forme actuelle du joueur.

- Genk a brassé 77 millions d'euros lors de ce mercato ! Les départs de Malinovskyi, Trossard, Aidoo, Ingvartsen ont rapporté 43,7 millions. Les Limbourgeois en ont réinvesti 33,2 sur Bongonda, Onuachu, Hrosovsky et Hagi. Le "taureau d'or" tanzanien Ali Samatta et le milieu norvégien Sander Berge sont toujours au club qui espère les conserver encore au moins une saison. Du côté des arrivées, un remplaçant à Vukovic, blessé, pourrait être ciblé.

© D.R. - Chirstian Eriksen est un protagoniste au centre des rumeurs les plus folles. Aujourd'hui, on pouvait lire dans le Daily Mail que le milieu offensif des Spurs devrait donc bel et bien rester à Londres jusqu'en janvier 2020, faute d'offres concrètes émanant du Barça et du Real Madrid. Selon le tabloïd, le Danois aurait refusé un salaire hebdomadaire de 220.000 euros et devrait donc prendre son mal en patience à Tottenham.

- Jurgen Klopp n'a pas caché au magazine allemand Kicker qu'il ne prolongerait pas son contrat à Liverpool: "Qui peut dire qu'il pourra encore tout donner dans trois ans ? Je suis de ceux qui donnent tout ou qui ne font rien". Des propos qui confirment l'hypothèse d'une année sabbatique après la fin de son bail actuel, qui dure jusque 2022.

- Manchester United ne devrait pas vendre ou prêter Alexis Sanchez à l'Inter, tant que les Mancuniens ne connaitront pas la durée de indisponibilité et la gravité de la blessure d'Anthony Martial, d'après The Guardian.

© D.R. - Neymar, encore lui, n'a pas fini de défrayer la chronique. La radio espagnole RAC 1 annonce qu'une délégation catalane exceptionnelle composée d'Oscar Grau, Javier Bordas et Eric Abidal se présentera ce midi à Paris afin de discuter avec le directeur général parisien, Leonardo, du transfert du magicien brésilien. Il s'agirait de la dernière chance des Blaugranas pour rapatrier Ney au Camp Nou. D'autres informations circulent quant à la dernière offre des Blaugranas. Le journal Le Parisien estime que le Barça va proposer une demande de prêt avec une option d'achat fixée à 170 millions d'euros + le prêt d'Ousmane Dembélé inclus dans la transaction. Le PSG exigerait 100 millions, Nelson Semedo et l'international français. C'est la dernière ligne droite dans le feuilleton de l'été.

- Changement de plan pour Aristote Nkaka ! Alors qu'Anderlecht l'avait loué à Almeria, les Mauves ont finalement décidé d'envoyer leur milieu de terrain au Racing Santander à la place, en D2 espagnole. La saison passée, il évoluait à la côte belge avec le K.V. Ostende. Almeria, qui connait un nouvel homme fort à sa tête, ne veut plus transférer de joueurs en prêt sans option d'achat.



© D.R. - Daniele Rugani (Juventus) pourrait filer à l'AS Rome dans les prochaines heures, selon la Gazzetta dello Sport.

- Ca chauffe entre Angel Correa et l'AC Milan. Barré par la concurrence de la pléthore d'attaquants à l'Atletico, le joueur argentin serait à deux doigts de signer au club lombard, à en croire La Gazzetta dello Sport. Le buteur de l'Albiceleste coûterait 35 millions d'euros (+5 en bonus). Les Madrilènes posséderaient également un joli pourcentage de 30% à la revente.

- La Fiorentina en pince pour Fred. Après le transfert de Ribéry, la Viola aurait transmis une offre de 21 millions d'euros à Manchester United pour son milieu brésilien. Fred n'a jamais réussi à faire son trou en Angleterre et pourrait donc se trouver un nouveau point de chute avant la fin du mercato.

© D.R. - le quotidien espagnol AS l'affirme: le PSG ne jure que par Vinicius Junior (et de l'argent en plus) s'il devait échanger Neymar avec un joueur du Real Madrid. Leonardo, directeur sportif du PSG, serait fan du Brésilien. Mais à Madrid, on n'entend pas céder la pépite...

- Annoncé comme un transfert pratiquement acté ce lundi, Yohan Cabaye devrait passer sa visite médicale à Saint-Etienne aujourd'hui. L'ancien milieu du PSG ou encore de Crystal Palace et Newcastle, devrait s'engager un an à l'ASSE, explique Eurosport.