Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Le fil infos

Les infos du matin

© DR



- Adama Niane terminera la saison à Ostende. Comme nous l'annoncions ce dimanche, le Carolo, peu utilisé par Belhocine, part en prêt chez les Côtiers. Le Malien aura disputé quatre matchs avec les Zèbres cette saison. Le prêt se fera sans option d'achat.

- Le gardien de but croate Davor Matijas a signé un contrat de trois ans et demi à l'Antwerp, a annoncé le Great Old lundi. Le portier de 20 ans vient d'Hajduk Split.

- À quatre jours de la fin du marché des transferts, les Mouscronnois se sont activés en ce début de semaine. Dylan Seys a enfin signé à l’Excel. L’attaquant avait accompagné le groupe en stage près de Cadix. Le joueur de 23 ans arrive libre. Les détails ici...

-Les Hurlus vont également accueillir un autre renfort offensif. En manque de temps de jeu à Charleroi où il n’a pas disputé la moindre minute, Enes Saglik va rejoindre les Hennuyers ce mardi. Les détails ici...

© DR

- D'après Mundo Deportivo, Altor Buñuel, arrière latéral de 21 ans du Racing de Santander, serait proche de l'Espanyol. Ce serait la quatrième arrivée pour le club catalan après celles de Raúl De Tomás, Leandro Cabrera et Adrián Embarba.

- Zaza à Villareal ? Les Sous-marins ne voient pas d'un mauvais oeil l'arrivée du joueur italien, en provenance du Torino. Il serait en concurrence avec Gerard Moreno et l'ancien Blauw en Zwart, Carlos Bacca. Le club transalpin exige cependant une option d'achat, selon Mundo Deportivo.

- Mercato très calme pour le Barça. D'après AS, les Catalans veulent réduire leur noyau à dix-huit joueurs. Leur objectif est de transférer un attaquant pour pallier la longue absence de Suarez. Le joueur ciblé est Rodrigo, l'attaquant de Valence.

© DR



- Vers un échange Kurzawa- De Sciglio ? En fin de contrat en juin au PSG, le latéral serait parvenu à un accord avec les dirigeants de la Juve, selon l'Equipe. Les deux clubs doivent maintenant trouver un compromis sur l'arrivée de Mattia De Sciglio dans la capitale française.

- Januzaj s'éloigne de l'Italie. Annoncé du côté de la Roma et de l'AC Milan, son arrivée se complique. Les Romains ont signé Carles Pérez, tandis que la priorité des Milanais est Erik Lamela, selon Mundo Deportivo.

- Roger Ibañez s'engage à la Roma. Le défenseur brésilien de 21 ans quitte l'Atalanta pour un prêt jusqu'en juin 2021 avec option d'achat obligatoire à 8 millions, comme l'annonce la Gazetta.

© DR



- Le Norvégien de Genk, Sander Berge, aurait annoncé à son club qu'il souhaiterait rejoindre Sheffield United, d'après Sky Sports. Les Limbourgeois demanderaient 23 millions d'euros pour le milieu de 21 ans.

- Jorge Jesus voudrait garder Pablo Mari à Flamengo selon Sky Sports. Cité du côté d'Arsenal, le coach portugais tient à son joueur "Pablo a eu une très bonne saison. Nous voulons le garder et nous sommes très confiants par rapport à cela."

- Slimani intéresse deux grands clubs anglais, d'après une annonce de Sky Sports ce matin. L'Algérien de 31 ans a inscrit huit goals en 39 matchs pour Leicester cette année. Manchester United et Tottenham sont intéressés.

- Cavani ou Piatek dans le viseur de Lampard. Eurosport annonce que le coach des Blues aurait jeté son dévolu sur l'attaquant du PSG ou celui de l'AC Milan. Cependant, l'Uruguyen serait en partance pour l'Atletico et le Polonais pour Tottenham. Affaire à suivre...

© DR



- Le Bayern intéressé par Lemar. D'après une info de France Football, le club bavarois se serait renseigné pour attirer le joueur de l'Atletico Madrid, auteur d'une saison compliquée. Les Colchoneros demanderaient 60 millions.

© DR

- Juninho à l'origine de l'arrivée de Bruno Guimarães à l'OL. "On le doit en grande partie à Juninho. Il a été transparent et a construit une relation de confiance en quelques jours. Il a été décisif, aussi bien pour convaincre Bruno que pour permettre au transfert de se conclure. Le mérite de ce transfert lui revient. » a annoncé le directeur sportif du club brésilien, Paulo André à l'Equipe.

© DR

- Un Bordelais en Arabie Saoudite. Le Brésilien Jonathan Cafu quitte Bordeaux et l'Europe pour s'engager avec le club d'Al-Hazm, d'après France Football.