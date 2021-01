Le fil info :

Les infos du matin :

© D.R.

- Du mouvement au FC Bruges. Les Brugeois cherchent un remplaçant à Diatta et Dennis, partis durant ce mercato hivernal. Les leaders de Pro League ont notamment suivi(Manchester United),(Dallas) ou encore(Aston Villa). Si les trois pistes semblent se refroidir, lessont entrés en contact avec, talent grec de 18 ans et révélation du PAOK Salonique cette saison. L'ailier vaut 10 millions mais les Brugeois souhaitent incluredans la négociation. Le Tchèque est justement loué dans le club grec et son nouvel employeur semble satisfait de ses prestations selon nos confrères du. Côté départs,se sent encore important en Venise du Nord et ne souhaiterait pas renoncer à son salaire. Fenerbahçe et Saint-Etienne suivent cependant l'Ivoirien de près.

- Thomas Henry plait en Espagne. L'attaquant d'OHL est suivi par le Celta Vigo même si aucune offre n'a encore été rapportée selon le Nieuwsblad. Un départ cet hiver semble donc compliqué.

© D.R.

- Manchester City s'intéresse à deux jeunes brésiliens. D'après, les Mancuniens ont proposé 10 millions d'euros à Fluminense pour s'offrir les services deet, un milieu et un attaquant de 17 ans.

- Erling Haaland à Chelsea cet été ? D'après Sky Sports, les Blues souhaitent attirer un défenseur central et un attaquant durant le prochain mercato. La star de Dortmund est notamment évoquée.

© D.R.

- Un Brésilien s'engage à l'Atlético Madrid. As annonce que(20 ans), attaquant de Fluminense, rejoindra lesjusqu'en juin 2026.

© D.R.

file à l'Udinese. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. L'expérimenté attaquant espagnol quitte Naples mais reste en Serie A.

- Quel avenir pour Gianluigi Buffon ? Le contrat du gardien de 43 ans arrive à son terme en juin de cette année et le directeur sportif de la Juve n'a pas apporté de réponse claire dans une interview accordée à Rai Sport: "Il est ici chez lui. Nous parlerons de ça au moment le plus opportun."

- Gennaro Gattuso poursuit l'aventure à Naples. La presse l'annonçait sur le départ et parlait notamment de Rafa Benitez pour le remplacer mais le club de Mertens a confirmé sur ses réseaux sociaux que l'ancien milieu de terrain est bel et bien confirmé à son poste.

- Mateo Musacchio signe à la Lazio. Le défenseur argentin quitte l'AC Milan et file dans la capitale italienne.

© D.R.

est toujours désiré par le PSG.affirme ce matin que l'opération est toujours d'actualité et le milieu offensif pourrait retrouver Mauricio Pochettino sous la forme d'un prêt. Le problème, c'est que le Spurs ne le laisseront partir que s'ils lui trouvent un remplaçant. Or, pour le moment, ce dossier n'avance pas.

- Monaco surveille Lucas Torreira. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Arsenal pourrait prêter son milieu en Principauté.

© D.R.

- Le Bayer Leverkusen signe un latéral droit. Le club allemand a officialisé l'arrivée de, 20 ans. Il quitte le Celtic pour la Bundesliga contre 2 millions d'euros selon

© D.R.

- Nouveau retour au pays pour? Sans temps de jeu à Manchester United, le défenseur argentin avait rejoint son club de coeur Estudiantes de la Plata mais il n'y aura disputé qu'une seule rencontre avant l'arrêt des compétitions sportives à cause de la pandémie. Rentré en Angleterre, il pourrait refaire ses valises et filer à Boca à en croire le quotidien sportif argentin,