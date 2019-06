De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, le Standard se renforcera et Bruges et Genk prépareront déjà la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air. Comme d'habitude, le PSG se montrera également très actif...





- Vincent Kompany tenterait d'attirer Samir Nasri à Anderlecht. Plus d'infos ici.

- Zinho Vanheusden devrait bientôt être Rouche. Toutes les infos ici.

- Anderlecht ne devrait pas conserver Musona. Le joueur pourrait rebondir en Afrique du Sud, du côté des Kaizer Chiefs.

- Michel Vlap aurait discuté avec Kompany et serait proche d'un transfert chez les Mauves. Plus d'infos ici.

- La Sampdoria aurait proposé 12 millions d'euros pour s'offrir les services de Ruslan Manlinovskyi. Felice Mazzu souhaiterait pourtant le conserver pour la saison qui arrive. Affaire à suivre.

- Sami Allagui débarque à Mouscron. L'international tunisien et ancien joueur d'Anderlecht s'est engagé avec Mouscron pour deux ans.

- Mateo Kovacic devrait rester à Chelsea . Le milieu de terrain croate, prêté par le Real Madrid , ne devrait pas quitter les Blues qui s’apprêtent à débourser 45 millions d'euros pour le joueur.

- Selon Sky , Liverpool et le Sporting Lisbonne auraient trouvé un accord sur le transfert de Rafael Camacho .

- L'Inter souhaite attirer en prêt l'attaquant de Manchester United et des Diables Rouges, Romelu Lukaku . Plus d'infos ici .

- James Rodriguez devrait quitter le Bayern Munich. Si le Colombien va rentrer à Madrid, il ne devrait toutefois pas y rester longtemps. Lors d'une interview à CalcioNapoli24, son papa aurait déclaré que Naples aimerait s'offrir les services de son fils.

- Le FC Barcelone a déjà trouvé un remplaçant à Cillesen. Il s'agit de Neto, le gardien de Valence. Le montant du transfert s'élève à 26 millions d'euros, plus 9 en bonus.

- D'après Marca, le Real Madrid aurait proposé 50 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam pour Donny Van de Beek. Le club néerlandais aurait refusé estimant son joueurs à 65 millions d'euros.

- Andres Martin s'engage avec le Rayo Vallecano.

- Selon Ouest France, le jeune gardien français, Alban Lafont, devrait quitter la Fiorentina pour le FC Nantes. Le joueur serait attendu à Nantes ce weekend.

- L'AC Milan souhaiterait attirer Jordan Veretout selon L'Equipe. Le milieu de terrain français serait aussi sur les tablettes de Naples.

- Guarin pourrait rejoindre l'Atalanta. L'ancien joueur de l'Inter voudrait quitter la Chine et revenir en Italie selon la Gazzetta dello Sport.

- Guillaume Gillet a prolongé son contrat avec Lens d'une saison.

- Selon L'Equipe, le PSG devrait officialiser, dans les prochains jours, l'arrivée d'Ander Herrera de Manchester United et de Pablo Sarabia du FC Séville.

- Yoann Salmier quitte Strasbourg pour rejoindre le club de Troyes .