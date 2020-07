Le fil info :

Les infos du matin:

© D.R. - Ognjen Vranjes est toujours à Anderlecht. Son départ n’est pas imminent. Selon les médias grecs, il est sur le point de retourner à l’AEK Athènes si Anderlecht le libère. Or, le Sporting ne compte pas le lâcher gratuitement et l’AEK n’a pas fait d’offre. Pieter Gerkens, lui, pourrait partir à l’Antwerp, qui cherche des remplaçants pour les médians De Sart et Coopman, tous les deux blessés. Ivan Leko a lancé Gerkens quand il était coach à Saint-Trond. La location de Percy Tau (Brighton et ex-Bruges) n’est pas encore officielle, Anderlecht cherche encore une solution.

© D.R. - Dean Henderson entre Chelsea et Manchester United. Prêté cette saison par les Red Devils à Sheffiled United, le portier anglais est de retour à Old Trafford. Sous contrat jusqu'en 2022, le gardien rêve de défendre les cages de Manchester mais pourrait quitter le club pour avoir du temps de jeu. Chelsea serait à l’affût et lui proposerait de remplacer Kepa avec un salaire plus que doublé. Tottenham est également sur le coup.

- Selon Nicolò Schira, la priorité de Chelsea resterait Jan Oblak pour remplacer Kepa qui pourrait retourner en Espagne. Les discussions ne seront pas simples mais ont été entamées avec l'agent du gardien slovène.

- Dani Ceballos pourrait rester une saison supplémentaire à Arsenal. Selon Goal, les Gunners chercheraient à négocier avec le Real Madrid un nouveau prêt de l'Espagnol à Londres et seraient confiants quant à l'issue des discussions.

- Une nouvelle offre pour Thomas Partey rejetée. Selon le Guardian, Arsenal aurait fait une nouvelle proposition à l'Atlético Madrid pour récupérer Partey incluant Matteo Guendouzi. Les Colchoneros l'auraient refusé et demanderaient tout simplement aux Gunners de payer la clause libératoire du médian de 27 ans, à savoir 50 millions d'euros.

© D.R. - Arthur pourrait quitter le Barça plus tôt que prévu. Alors que le médian brésilien doit rejoindre la Juventus à la fin de la saison, l'ancien joueur de Séville est mécontent de son traitement depuis l'officialisation de son transfert. Le milieu de terrain n'a plus joué une minute depuis et aurait manqué un test de dépistage au coronavirus. Un départ anticipé est en négociations.selon la presse espagnole.



© D.R. - Arkadiusz Milik est bien la priorité de la Juventus pour la saison prochaine selon Gianluca Di Marzio. La Vieille Dame envisage de mettre Federico Bernardeschi dans la transaction. Luca Pellegrini et Romero pourraient également faire partie d'un échange.

- Le dossier Osimhen proche d'être bouclé. La Gazzetta dello Sport explique qu'une dernière réunion devrait avoir lieu aujourd'hui entre l'agent du joueur et Naples pour finaliser les derniers détails. L'ancien attaquant de Charleroi devrait y signer un contrat de cinq ans.

© D.R. - Marseille n'arrive pas à se débarrasser de Kostas Mitroglou. Selon les médias français, l'attaquant grec ne fait pas partie des plans de Villas-Boas pour la saison prochaine alors qu'aucune équipe ne s'est montrée intéressée. Le club phocéen chercherait alors à négocier une rupture de contrat avec l'attaquant grec.