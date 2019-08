Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. En Belgique, France, Espagne, Italie et en Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Sébastien Pocognoli se dirigerait-il vers un départ ? L'ancien Diable Rouge est dans une impasse au Standard, il pourrait quitter Sclessin avant la fin du mercato... Plus d'infos ici.

- A Anderlecht, on poursuit dans la voie de la jeunesse. Le RSCA a offert un contrat professionnel à deux joueurs issus de Neerpede. Nils De Wilde et Alonzo Engwanda, tous deux âgés de 16 ans, sont "des médians techniques et polyvalents qui doivent devenir des éléments importants en U18 et U21 cette saison", a précisé Jean Kindermans, responsable en chef du centre de formation anderlechtois.

- le jeune Diogo Queiros rejoint l'Excel Mouscron pour cette saison en provenance de Porto ! Découvrez son parcours ici.

- Le Beerschot a offert un contrat d'un an au portier Jarno De Smet, a communiqué le club anversois mardi. Le gardien de 20 ans a convaincu le staff durant sa période de test et arrive de Courtrai.

© D.R. - Après la réunion exceptionnelle mardi entre les dirigeants catalans et le clan parisien, le Barça reste optimiste dans le dossier houleux de Neymar. Les Blaugranas feraient même des "progrès", selon SkySports. Hier, le quotidien local Le Parisien affirmait qu'une offre de 170 millions avait été soumise par la délégation barcelonaise. Le PSG n'aurait pas encore accepté mais les discussions pour le transfert de la superstar brésilienne se poursuivent. Dans la joie et la bonne humeur, sans doute.



- L'autre bombe de la matinée provient du journal L'Equipe. Le Barça serait prêt à lâcher Ousmane Dembélé pour récupérer Neymar. L'ailier international français servirait de monnaie d'échange dans la transaction. Le joueur, via son agent, a pourtant fermement démenti les rumeurs le précipitant vers un départ de la Catalogne ces derniers jours. Mais Dembélé, de par ses frasques régulières et son comportement laissant parfois à désirer, n'est plus vraiment en odeur de sainteté au Barça. A voir si le Barça parviendra à convaincre le Français de forcer son transfert...

- Du côté du Real Madrid, Mariano Diaz nage en plein brouillard. De retour de blessure, l'attaquant ne figure pas dans les plans de Zidane, lui qui préfère Karim Benzema et le petit nouveau Luka Jovic à la pointe de l'attaque madrilène. D'après le quotidien ibérique AS, aucune offre alléchante n'est parvenue sur la table de la Maison Blanche. En cause, le salaire conséquent du joueur de 26 ans (4 millions nets par an) et les hautes exigences du Real qui en exige 20 millions d'euros. L'AS Monaco est intéressé mais leur proposition ne satisferait pas les Merengue.

© D.R. - Enfin ! L'Inter Milan et Manchester United sont tombés d'accord sur le prêt d'Alexis Sanchez, selon SkySports. L'ailier chilien va être prêté pour cette saison mais les deux parties n'ont pas convenu d'une option d'achat assortie au deal. Le club lombard devrait prendre en charge son salaire annuel à hauteur de 4,5 millions d'euros, les Red Devils, eux, paieront le montant restant soit pas loin de 8 millions d'euros par an. Il devrait passer sa visite médicale chez les Nerazzurri aujourd'hui et donc rejoindre son grand ami Romelu Lukaku.

- Naples attend Mauro Icardi de pied ferme. Les Partenopei attendent la réunion entre le buteur italien et son club actuel, l'Inter Milan, qui ne veut même plus en entendre parler, si on lit la presse italienne.

- Torino s'apprête à frapper deux fois. Sky in Italy avance que les négociations pour Diego Laxalt (AC Milan) sont très avancées et devraient aboutir dans les jours qui viennent. François Kemano (Bordeaux) est lui aussi en passe de rejoindre le Toro en Série A. Le montant du transfert est estimé à 9 millions d'euros.

© D.R. - Adam Ounas est sur le point de s'engager à l'OGC Nice ! Les Aiglons et Naples ont trouvé un accord pour l'ailier international algérien. Selon les sources de Sky in Italy, il s'agirait d'un prêt payant de 2,2 millions d'euros avec une option d'achat fixée aux alentours de 25 millions. Nice se montre actif dans cette fin de mercato, et pour cause, le club azuréen vient d'être racheté par le groupe Ineos.

- Toujours à Nice, Kasper Dolberg (Ajax) devrait arriver à la Côte d'Azur ce mercredi, selon Nice-Matin.

- C'est fait ! Yohan Cabaye rejoint officiellement Saint-Etienne. Il s'agit de la onzième recrue estivale des Verts. Passé par le PSG, Crystal Palace ou encore Newcastle, l'ex-international français arrive libre de tout contrat après une pige à Al Nasr.



- Monaco espère toujours pouvoir rapatrier Tiémoué Bakayoko, inutilisé à Chelsea. Un prêt pour l'international français est envisageable, explique le Daily Mirror.

© D.R. - Hoffenheim a dans le viseur un attaquant de Brighton. D'après SkySports, Jurgen Locadia pourrait bien rejoindre la Bundesliga en prêt. Le Néerlandais ne figurait pas sur la feuille de match lors de la victoire des Seagulls face à Bristol Rovers en Carabao Cup.



© D.R. - Le médian portugais Joao Mario jouera cette saison pour le compte du Lokomotiv Moscou, en Russie. Il est prêté avec option d'achat par l'Inter Milan au triple champion de Russie, a communiqué le club moscovite ce mardi.

- Elton Kabangu quitte La Gantoise et rejoint Willem II ont annoncé les deux clubs mardi. Le médian offensif belge de 21 ans a signé un contrat de trois ans, avec une saison supplémentaire en option, à Tilburg.