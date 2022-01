- 11h05: Selon Sky Sports, Julian Alvarez va signer à Manchester City. L'attaquant argentin de River Plate devrait débarquer dès cet hiver. Le média anglais annonce qu'il ne reste que quelques détails à régler pour que cela soit officiel.

- 10h53: Le Standard n'a pas terminé son mercato. Pour en savoir plus, cliquez ici !

- 10h45: Bruges n'a pas battu l'Union jeudi. Et son entraîneur souhaite se renforcer... plus d'infos ici !

- 10h35: Lo Celso pour remplacer Guimaraes? Le milieu brésilien est plus que convoité par Newcastle. Il devrait partir sous peu car l'Olympique Lyonnais n'a pas pu résister face aux 42 millions offerts par les Magpies. Pour le remplacer, le milieu argentin Lo Celso est la cible principale des Gones. "L'OL et Tottenham ont un accord pour le prêt de Gio Lo Celso. Le joueur n'est pas encore totalement d'accord au niveau du contrat", annonce Fabrizio Romano.

- 10h30: Monaco est gourmand avec Tchouaméni. RMC Sport annonce que le club de la principauté demande entre 80 et 100 millions pour l'international français. Le média estime également qu'il est suivi par tous les gros morceaux du continent: le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea, les deux Manchester, Liverpool et le Paris Saint-Germain seraient sur le coup. Cependant, le transfert ne se fera pas avant cet été.

- 10h15: Le FC Barcelone accélère. Alors qu'Adama Traoré est en route pour la Catalogne, Sport et Mundo Deportivo annonce que le FCB aimerait recruter Aubameyang. Plus en odeur de sainteté du côté des Gunners, l'attaquant pourrait être prêté pour six mois. Mais le dossier coince à cause de Ousmane Dembélé qui est toujours à Barcelone alors que sa prolongation de contrat n'est pas actée.

- 10h05: Valence termine en force ! Après avoir recruté Moriba pour le milieu de terrain, Bryan Gil est en pourparlers avec les Galiciens annonce Sky Sports. Arrivé cet été à Tottenham, l'Espagnol ne s'est pas imposé chez les Spurs. Un prêt avec option d'achat est à l'étude.