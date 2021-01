Le fil info :

Les infos du matin :

- Le Standard dégraisse son noyau à l'approche de la fin du mercato. Avenatti et Boljevic sont prêtés, respectivement à l'Antwerp et à Eupen. Plus d'infos ici.

- Anthony Vanden Borre évoque son avenir. Plus d'informations ici.

- Nabil Dirar de retour à Bruges ? Plus de détails ici.

- Aleksandar Radovanovic, cité à Charleroi durant ce mercato hivernal, ne signera finalement pas au Sporting. Le Serbe qui jouait à Lens a finalement décidé de rejoindre Courtrai...le prochain adversaire des Zèbres.

- Jesse Lingard va bien s'engager du côté de West Ham. Selon Sky Sports, un accord a été trouvé entre Manchester United et les Hammers pour un prêt jusqu'à la fin de la saison de l'ailier anglais.

- Tuchel veut garder N'Golo Kanté. Le nouvel entraineur des Blues veut convaincre le milieu français de poursuivre l'aventure londonienne. Le champion du monde n'est cependant pas contre un changement d'air selon les informations du Telegraph. Côté arrivées, l'Allemand n'attend aucun renfort cet hiver mais souhaite recruter Erling Haaland et David Alaba durant le prochain mercato, selon Sky Sports.

- Paul Pogba, parti pour rester ? Suite aux bons résultats des Red Devils cette saison, le milieu français serait disposé à rencontrer la direction pour évoquer un avenir mancunien d'après Marca.

- Fin de l'aventure madrilène pour Sergio Ramos ? El Chiringuito affirme que le capitaine merengue, dont le contrat expire en juin prochain, aurait refusé la proposition de la direction madrilène: deux ans et une baisse de salaire de 10%. L'expérimenté défenseur de 34 ans ne souhaite pas voir son salaire annuel baisser, soit 12 millions d'euros, et est ouvert à un départ. Le PSG semble être un candidat sérieux.

- La Juve signe un espoir. Les Turinois ont officialisé le transfert de Nicolo Rovella, milieu de 19 ans. La Vieille Dame débourse 18 millions, plus 2 de bonus au Genoa, où il restera en prêt jusqu'à la fin de la saison.

- Mbaye Niang de retour en Serie A. Trois ans après avoir quitté le Torino, le Français quitte Rennes pour le Genoa à en croire les informations de Sky.

- Mauricio Pochettino évoque l'avenir parisien. Dans une interview accordée à Marca, l'Argentin a abordé plusieurs dossiers. Le nouvel entraineur voit sa star Kylian Mbappé poursuivre l'aventure parisienne "Je le vois ici pour de nombreuses années. Il devra prendre une décision mais on le voit heureux et engagé au PSG." L'ancien coach des Spurs a également évoqué l'avenir de son compatriote Lionel Messi, sans trop en dévoiler "Les grands footballeurs s'intègrent dans n'importe quel championnat et n'importe quelle équipe." Enfin, il n'a pas manqué de faire les yeux doux à Sergio Ramos "Le PSG est un des plus grands clubs du monde. On verra dans les mois à venir mais il trouverait ici un grand club qui veut tout gagner."

- Sinaly Diomandé prolonge à Lyon. Le défenseur ivoirien de 19 ans prolonge jusqu'en 2025.

- Moussa Marega devrait rester à Porto. Malgré des rumeurs l'envoyant en Turquie, l'attaquant malien devrait rester au Portugal d'après Record.