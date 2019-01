Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre en cette dernière ligne droite, tant en Belgique qu'à l'étranger, où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.





Le fil infos





Les infos du matin

© D.R. - Trois jours avant la fin du mercato, Anderlecht est toujours à la recherche de son nouveau buteur. Les dirigeants mauves connaissent désormais le prix pour Facundo Ferreyra, attaquant du SL Benfica. Plus d'infos ici.

- Charleroi ne lâchera pas l'affaire concernant Morioka. La direction carolo et le président du RSCA Marc Coucke ont noué des contacts téléphoniques pour tenter de faire avancer le dossier. Retrouvez l'article ici. Younes Delfi, de son côté, a réussi ses tests médicaux ce lundi. Plus qu'un détail administratif à régler avant l’officialisation du milieu offensif iranien âgé de 18 ans.

- Toujours au Pays Noir, quatre joueurs de l'effectif de Felice Mazzu ont encore trois jours pour sauver leur saison. Parfait Mandanda, Enes Saglik, Dorian Dervite et Benjamin Boulenger sont sur une voie de garage. Parviendront-ils à trouver un nouveau point de chute avant la fin du mercato hivernal ? La réponse ici.

- Pour rappel, Shawn Adewoye s'est vu offrir une prolongation de contrat jusqu'en 2023 par Genk. Le jeune défenseur central (18 ans) entame sa dixième saison au club limbourgeois. Adewoye évolue toujours dans le groupe espoir mais est régulièrement amené à s’entraîner avec l'équipe première, actuelle leader du championnat

- Deux départs du côté de Waasland-Beveren, le club flandrien dégraisse son noyau. Lamine Ndao rejoint le Gazélec Ajaccio, formation en Ligue 2 française. L'attaquant sénégalais paraphe un contrat jusqu'en 2021. Rafidine Abdullah a quant à lui rompu son contrat à l'amiable. Le joueur franco-marocain est libre de s'engager où bon lui semble.

© D.R. - C'est dossier épineux de cette fin de mercato, les rumeurs envoyant Youri Tielemans à Leicester se font de plus en plus sérieuses. Le Diable rouge pourrait découvrir la Premier League et quitter Monaco. Pour cause, Leonardo Jardim, revenu sur le banc monégasque après l'éviction de Thierry Henry, ne compterait pas sur lui pour l'opération maintien. Plus d'infos ici.

- Pep Guardiola va discuter avec Vincent Kompany de son avenir alors que le Diable arrive en fin de contrat avec le club mancunien. L'entraîneur espagnol a déclaré vouloir garder son défenseur parmi ses hommes. "On n'a aucun doute de ses qualités, il nous manque quand il ne joue pas. Il est incroyable, mais la réalité est qu'il n'a que très peu joué lors de ces 5 dernières saisons. C'est une situation qu'iIl faut prendre en compte dans les discussions entre le club et son agent pour trouver la meilleure solution possible", a ajouté Guardiola. Vinnie, capitaine des Skyblues, devrait connaitre la suite de sa carrière très prochainement.

- Clap de fin dans le dossier chahuté de ce mercato hivernal ? Chelsea aurait refusé la demande de transfert de Callum Hudson-Odoi vers le Bayern de Munich, selon des informations de Sky Sports News. Le prodige anglais de 18 ans devrait donc rester l'équipier d'Eden Hazard cette saison.

- D'après le tabloïd du Daily Star, Manchester United aurait soumis un nouveau contrat à Juan Mata, à hauteur de 140.000 livres sterling par semaine, pour refroidir les ardeurs d'Arsenal. Les Gunners seraient désireux d'attirer le meneur de jeu espagnol jouant régulièrement les seconds rôles à Old Trafford.

- Rebondissement dans le dossier d'Idrissa Gueye. Le milieu de terrain aurait demandé à la direction d'Everton son transfert au Paris Saint-Germain, révèle Sky Sports. Les Toffees ne sont toutefois pas obligé de répondre positivement à sa demande. Lundi on apprenait que le club de la Mersey avait refusé une offre du club parisien, estimée à 25 millions d'euros.

© D.R. - Ce transfert était dans l'air depuis plusieurs jours, il est désormais officialisé. Alvaro Morata est un joueur de l'Atletico Madrid pour les 18 prochains mois. Les Blues ont cédé leur buteur ibérique, après s'être renforcé avec l'arrivée de Gonzalo Higuain. Morata s'est déjà entraîne avec les Colchoneros.

- Un nouveau concurrent pour Michy Batshuayi à Valence ? Javier Hernandez, dit 'Chicharito'; serait sur le départ vers le club andalou, raconte SkySports. West Ham voudrait le vendre ce mois-ci, Hernandez n'ayant été crédité que de peu de temps de jeu.

© D.R. - Arjen Robben éclabousse toujours les terrains de Bundesliga de son talent mais l'ailier du Bayern se fait vieillissant. A 35 ans, Robben avait déjà annoncé mettre fin à sa collaboration avec le club bavarois une fois la saison écoulée. Des médias locaux allemands évoquent un transfert vers le FC Tokyo, en J-League. L'international batave pourrait être influencé par les arrivées d'Andres Iniesta, Lukas Podolski (Vissel Kobe) ou encore Fernando Torres (Sagan Tosu) dans le championnat japonais. Le pays du soleil levant est devenu un eldorado pour les anciennes gloires de cadors européens.

© D.R. - Rudi Garcia s'est opposé à un retour de Samir Nasri. Dans un long reportage de L'Equipe sur le meneur français, on apprend que Nasri a proposé ses services à Marseille l'été dernier. Un retour de l'enfant prodige chez les Phocéens n'était pas du gout de Rudi Garcia, actuel entraîneur. Résultat, Nasri s'est désormais engagé auprès de West Ham après sa longue suspension pour dopage.



- Le PSG officialise (enfin) l'arrivée de Leandro Paredes, en provenance du Zenit St-Petersburg. Aucun montant n'a été communiqué concernant le milieu de terrain argentin, Eurosport estmerait le montant de la transaction autour des 45 millions d'euros. Paredes paraphe un contrat dans la capitale jusqu'en 2023.

© D.R. - Grosse perte pour la Juventus Turin, Medhi Benatia quitte la Vieille Dame après deux saisons et demie et rejoint le club qatari de Al-Duhail. Le deal est évalué à une dizaine de millions d'euros.

- Un jeune joueur belge signe en première division arménienne. Kevin Ntika, défenseur central de 23 ans, s'engage 6 mois (+1 an en option) à Erevan. Ntika revenait d'une aventure en Lituanie au FC Arabat.