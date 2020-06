Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info:





Les infos du matin:

C'est le grand jour ! Ce lundi, nous relançons votre feuilleton de l'été préféré: le journal du mercato. Un savant condensé de nos informations exclusives concernant le football belge et les transferts des Diables rouges mais aussi de toutes les rumeurs en provenance de l'étranger. Profitez-en pour poser toutes vos questions à nos experts dans le chat ci-dessous.

© D.R. - Anderlecht s'intéresse à l’Ukrainien Mykhaylichenko (Luhansk). Les Mauves n'ont pour l'instant qu'un seul back gauche avec Lawrence qui n'est pas encore rentré de vacances.

- Genk garde un oeil attentif sur Gideon Mensah , le latéral gauche prêté à Zulte-Waregem par le RB Salzbourg.

- Alexis Saelemaekers ne reviendra pas à Anderlecht . Le Milan AC a fait savoir au Sporting que le latéral belge allait petre définitivement acheté par le club italien qui paiera sa clause libératoire de 3,5 millions d'euros.

© D.R. - Koulibaly serait au centre d'une lutte entre Liverpool et Manchester City selon Tuttosport . Les Reds seraient même enclins à mettre Dejan Lovren dans la balance pour convaincre le Napoli de lui céder son défenseur sénégalais qu'il espère vendre autour de 100 millions d'euros.

© D.R. - Miralem Pjanic sera bien barcelonais la saison prochaine selon Sky Italia . Sa visite médicale aurait été effectuée hier et il devrait donc rejoindre les Blaugrana la saison prochaine. Dans le même temps, Arthur fera le chemin inverse et rejoindra la Botte .

- Ernesto Valverde, prochain entraîneur de Valence ? La presse espagnole explique que le technicien recherche actuellement une maison à Valence alors que la situation sportive du club se complique. L'ancien coach du Barça pourrait donc retrouver un banc rapidement.

© D.R. - D'après Nicolò Schira, le Milan souhaiterait proposer une prolongation de contrat à Donnarumma jusqu'en 2023. Son agent, Mino Raiola voudrait y insérer une clause libératoire abordable pour permettre à son joueur de quitter le club si le projet du Milan ne décollait pas.

- Toujours selon le journaliste italien, l'Inter et Chelsea ont trouvé un accord pour prolonger le prêt de Victor Moses en Lombardie jusqu'à la fin de saison.

- La Juventus pourrait avoir trouvé son attaquant pour la saison prochaine avec Arkadiusz Milik . Le buteur polonais n'a plus qu'un an de contrat à Naples et souhaiterait rejoindre le champion en titre selon Tuttosport . Tottenham et l'Atlético sont également intéressés mais partent avec une longueur de retard.

© D.R. - Erling Haaland sera toujours à Dortmund la saison prochaine selon le directeur général de Dortmund, Hans-Joachmin Watzke. Sur le plateau de Sport 1 TV, ce dernier a expliqué qu'il n'y avait "rien à dire" sur le buteur norvégien et qu'il allait rester.

- Jordan Sancho pourrait également rester en Allemagne. Watzke a décaré que si le joueur demandait à partir et qu'un club proposait la somme demandée, il pourrait quitter le club. Il a ensuite ajouté qu'il ne "pensait pas" qu'un club paierait cette somme.

© D.R. - Thomas Meunier ne devrait pas revenir au PSG pour terminer la Ligue des champions. Selon le Parisien , un retour de deux mois dans la capitale française parait improbable au vu de la situation. Le PSG serait forcé de négocier un prêt payant de deux mois avec Dortmund.