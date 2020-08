Le fil info:

- 13h00: Brahim Diaz pourrait connaître une nouvelle aventure. Selon Mundo Deportivo, sa signature serait en très bonne voie. L'AC aurait trouvé un accord avec le Real pour le milieu offensif. La Casa Blanca a refusé d'inclure une option d'achat dans l'opération.

- 12h45: Messi Ronaldo dans le même championnat? Réponse ici.

- 12h00: Borja Valero quitte l'Inter Milan. L'Espagnol s'est exprimé sur Twitter. "C'était un honneur de porter ces couleurs. Merci pour tout l'Inter". Arrivé en provenance de la Fiorentina en 2017, il aura joué 100 matchs pour les Nerazzurro.

- 11H22: Luis Suarez vers l'Atletico? Selon AS, l'Uruguayen serait dans les petits papiers des Colchoneros. L'objectif: concurrencer Diego Costa et Alvaro Morata. Cependant, l'avenir de Messi devrait décider de l'avenir de l'ancien joueur de Liverpool.

- 11h00: Rodrigo Moreno signe à Leeds. Voilà une nouvelle qui ne devrait pas arranger Michy Batshuayi, lui aussi ciblé par l'équipe entrainée par Marcelo Bielsa. L'Espagnol a signé pour 4 ans. Le club anglais a payé 40ME pour le joueur formé au Barça. Sur Twitter, l'attaquant s'est exprimé: "Leeds a travaillé durant presque deux semaines avec Valence sur ce transfert et la première fois que Victor (Orta, le directeur du football) m'a parlé, j'ai su que je voulais relever ce nouveau challenge avec Leeds, un club historique. (...) Bien sûr Marcelo Bielsa est l'un des plus grands coaches au monde actuellement, il a fait de grandes choses dans différents clubs et je suis excité à l'idée d'apprendre de lui, d'améliorer mon football en travaillant dur et avec un travail collectif j'espère que nous ferons des choses importantes cette saison."

- 10H20: Memphis Depay met le flou sur son avenir. Le joueur de Lyon ne serait pas contre un départ selon l'intéressé aux micros de Telefoot. "Je suis là depuis 4 ans, c'est vraiment bien pour moi, les gens sont gentils et je suis capitaine. Après, vous devez penser à votre carrière, à vos ambitions et comme on le sait, cette saison, il n'y a pas de Champions League donc c'est très dur à accepter." La Champions League devrait peser lourd dans la balance.