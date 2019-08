Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. En Belgique, France, Espagne, Italie et en Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

© D.R. - C'est officiel, Charleroi recrute un attaquant espoir de l'AC Milan ! Comme révélé mercredi, Frank Tsadjout, 20 ans, est prêté aux Zèbres pour la saison à venir. Le Sporting dispose d'une option achat pour le buteur Rossoneri. Plus d'infos ici.

- Un nouveau Diable de retour en Belgique ? D'après le Nieuwsblad, Kévin Mirallas fait l'objet de pas mal de spéculations dans les clubs de Pro League... Retrouvez l'article ici.

- Antonio Milic est tout proche de trouver son nouveau point de chute. Le défenseur des Mauves devrait être loué au Rayo Vallecano. Il était proche d'un prêt en Turquie (Denizlispor) mais le deal n'a pas été finalisé.

- Drôle d'histoire à Anderlecht... Meschack Elia, international congolais en test au Sporting, est introuvable ! Les Mauves comptaient pourtant l'engager. Toute l'histoire ici.

- Eupen a recruté sous forme de prêt le médian iranien de 22 ans Saeid Ezatolahi. C'est ce qu'a annoncé le club germanophone mercredi soir. International à 28 reprises, Ezatolahi est prêté par le FK Rostov, club de première division russe, pour la saison 2019-2020. Plus d'infos par ici.

- A Malines, le jeune latéral droit Issa Kabore (18 ans) a signé un contrat de deux saisons assorti de deux saisons supplémentaires.

- Dylan Ouedraogo a signé deux ans à l'OHL. Le jeune joueur de 21 ans arrive en provenance de l'Apollon Limasol.

© D.R. - Excellente nouvelle pour Bolton. Le consortium Football Ventures (Whites) Limited a racheté le quadruple vainqueur de la FA Cup. Le club évite donc (de peu) la faillite. Plus d'infos ici.



© D.R. - Rebondissement dans le transfert d'Angel Correa ! Alors qu'il était tout proche de rebondir à l'AC Milan, l'attaquant argentin devrait finalement rester chez les Colchoneros, explique AS. En cause, les Milanais n'auraient pas répondu à toutes les exigences du club mardrilène pour libérer le joueur (entre autres la somme de 45 millions d'euros). Du coup, la porte se ferme pour un éventuel transfert de Rodrigo (F.C. Valence) à l'Atletico.



© D.R. - Qui de Mauro Icardi ou Fernando Llorente finira par renforcer l'avant-garde de Naples ? Le buteur argentin, indésirable à l'Inter à cause de ses frasques, à jusque vendredi pour donner sa réponse aux Partenopei. D'après Sky Italia, au-delà de la date butoir, il sera trop tard et les Napolitains signeraient alors leur plan B, Llorente. Une réunion est déjà fixée entre le clan de l'attaquant espagnol pour parvenir à un accord.



- Selon les informations de Calciomercato, le Barça aurait proposé à la Juve un transfert d'Ivan Rakitic. En cause, le club catalan doit assainir ses finances et dégraisser sa masse salariale s'il souhaite avoir une maigre chance de rapatrier Neymar.

- Alors que certains médias le citent à deux doigts d'un retour à Monaco, Tiémoué Bakayoko pourrait finalement opter de revenir en prêt à l'AC Milan, rapporte le tabloïd The Sun. Le milieu défensif de Chelsea avait déjà passé la saison dernière en prêt chez les Rossoneri.

© D.R. - Non, Ousmane Dembélé ne veut définitivement pas aller au PSG. L'ailier gauche du Barça refuse de faire partie du deal entre le club parisien et le Barça, incluant 130 millions, Ivan Rakitic et donc lui-même. "Je me répète pour la vingtième fois, Ousmane va rester et va réussir à Barcelone", a asséné son agent à RMC. Plus d'infos sur le transfert de Neymar ici. Par ailleurs, le PSG a refusé la dernière offre mirobolante du Barça pour la star brésilienne, affirme L'Equipe. Fin donc du feuilleton interminable ? Non bien sûr, ce serait trop simple. Le quotidien français précise que le club catalan pourrait reformuler une ultime proposition ce jeudi. A la table des négociations, Nasser al-Khelaïfi, président qatari du PSG, face à Josep Maria Bartomeu, président du Barça. Le choc des titans. Le rendez-vous au sommet aura lieu à Monaco en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions.

- Martin Caceres, qui était jusqu'en juin actif à la Lazio, ne rebondira pas à Marseille, à en croire France Football. Libre, l'Uruguayen a été refusé par l'OM. Dommage, le défenseur avait pourtant de l'expérience à revendre.

- Keylor Navas au PSG, cela ne serait plus qu'une question de temps. Le quotidien costaricain La Nacion annonce qu'un accord aurait été trouvé entre Paris et le Real Madrid, où Thibaut Courtois est le numéro 1. L'international serait même attendu ce jeudi en France pour officialiser le transfert.

- Kasper Dolberg est toujours plus proche du Gym ! L'attaquant danois va quitter l'Ajax pour l'OGC Nice. Le montant de la transaction devrait oscillé autour des 20 millions d'euros.

© D.R. - L'AS Monaco a décidé de prêter le Belge Francesco Antonucci au FC Volendam, pensionnaire de division 2 néerlandaise, pour la saison 2019-2020. Arrivé à Monaco en 2017, le joueur âgé de 20 ans possède un contrat jusque 2022 sur le Rocher. Considéré comme un grand talent du football belge, Antonucci n'est pas encore parvenu à percer à l'AS Monaco. Les Monégasques l'avaient recruté en 2017 en provenance de l'Ajax Amsterdam pour un montant avoisinant les 3 millions d'euros. Avant de prendre la route de l'étranger, Francesco Antonucci est passé par Charleroi et Anderlecht.

- Daniel Mancini quitte Bordeaux et rejoint le championnat grec. Le milieu de terrain argentin a signé pour 3 ans à l'Aris Salonique. Les Girondins devraient récupérer un demi million d'euros dans la transaction.

- Le Celtic Glasgow espère attirer Fousseni Diabate (Leicester) en prêt, selon le Scottish Sun. Le club écossais compte sur la coopération de leur ancien entraineur, Brendan Rodgers, actuellement à la tête des Foxes. Diabate, 23 ans, avait évolué une partie de la saison dernière en prêt à Sivasspor, en Turquie.