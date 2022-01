Le fil infos:

- 12h10: à Tottenham toujours, Lyon serait entré dans la danse pour obtenir le prêt de, selon Telefoot. Cela fait plusieurs semaines que le médian français est annoncé sur le départ.- 11h55: selon Sky Sports, un accord existe entre Tottenham et la Juve pour le prêt de. L'ailier suédois va passer sa visite médicale à Londres ce dimanche.- 11h10: le Guardian affirme que Leeds a refusé deux offres de West Ham pouret, des joueurs-clés de Marcelo Bielsa. La somme de 60 millions d'euros a notamment été avancée dans le cas de l'international anglais.- 11h:, pépite du FC Porto, a signé avec Liverpool (officiel) ! L'ailier colombien a couté 60 millions aux Reds, selon différents médias.- 10h35:pourrait revenir en Belgique ! Selon Ouest France, l'ex-international belge pourrait quitter Nantes pour Zulte Waregem, sous la forme d'un prêt jusqu'en fin de saison.- 9h50: la presse catalane affirme que l'indésirable(Barcelone) aurait reçu trois offres: Chelsea, Manchester United et le PSG. Affaire à suivre...- 9h20: Sky Italia affirme que Tottenham s'intéresse à deux joueurs de la Juventus:et. L'ailier suédois ferait notamment l'objet d'une demande de prêt avec option d'achat.- 9h: Et si, après Vakoun Bayo, le deuxième avant-centre attendu cet hiver à Charleroi se nommait