Le fil infos:

- 11h45:(Leicester) pourrait aller chercher du temps de jeu du côté de Newcastle.- 11h10: la Gazzetta dello Sport affirme que l'Inter Milan etont trouvé un accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Une clause libératoire de 111 millions d'euros serait associée à ce contrat.- 10h40:va-t-il quitter le Real Madrid ? C'est la grande question du moment, dans la capitale espagnole. Marca révèle ce samedi que le capitaine ne recevra pas de meilleure offre que celle qui lui a été faite il y a un mois par sa direction actuelle. Florentino Perez estime en effet qu'aucun club ne sera en mesure de lui offrir un meilleur salaire.- 10h30:intéresse la Fiorentina et Parme, selon le Daily Mail ! Reste à savoir si le Diable rouge a envie de tenter une nouvelle aventure alors qu'il est régulièrement titulaire à la pointe de l'attaque de Crystal Palace ces dernières semaines. D'ailleurs, il est fort probable que Roy Hodgson s'oppose à son départ.- 10h10: le Daily Mail l'affirme: José Mourinho s'est fait une raison au sujet du départ de. Par contre, le président Daniel Levy doit encore donner son accord pour le prêt du médian anglais au PSG avant lundi soir.- 9h45: le Daily Telegraph, comme plusieurs autres médias européens, affirme que Liverpool s'est lancé dans la quête d'un défenseur central en dernière minute., défenseur central des New York Red Bulls, est notamment cité. Un nom assez étonnant puisque le joueur américain n'a jamais évolué en Europe alors qu'il a déjà 28 ans.- 9h20:pourrait faire son retour à Bruges ! Plus d'informations ici